YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Türkiye'de okullar kaç gün tatil edildi? MEB'den tüm öğrencilere duyuru!

İllerin valiliklerinden peş peşe kar, deprem nedeniyle tatil haberi gelmeye devam ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'yi ilgilendiren son dakika açıklamasında bulundu. Peki yarın okullar tatil mi? Türkiye'de okullar kaç gün tatil edildi? MEB'den tüm öğrencilere duyuru!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hem deprem hem de olumsuz hava şartları nedeniyle yarından 13 Şubat'a kadar tüm Türkiye'de okulların tatil edileceğini duyurdu.

Öğrenciler, 13 Şubat Pazartesi günü ders sıralarında yerini alacak.

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer: Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz.@memleventyazici pic.twitter.com/lIlseRmyuu — İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü (@istanbulilmem) February 6, 2023



