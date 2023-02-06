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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Türkiye'de okullar kaç gün tatil edildi? MEB'den tüm öğrencilere duyuru!

06.02.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 6 Şubat sabahına deprem ve kar haberiyle uyandı. Bazı illerde deprem, bazı illerde ise olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği açıklaması yapılmıştı. Son dakika haberiyle birlikte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de tüm öğrenciler ve öğretmenleri ilgilendiren o 'tatil' haberini duyurdu. Peki yarın okullar tatil mi? Türkiye'de okullar kaç gün tatil edildi? MEB'den tüm öğrencilere duyuru!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Türkiye'de okullar kaç gün tatil edildi? MEB'den tüm öğrencilere duyuru!

İllerin valiliklerinden peş peşe kar, deprem nedeniyle tatil haberi gelmeye devam ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'yi ilgilendiren son dakika açıklamasında bulundu. Peki yarın okullar tatil mi? Türkiye'de okullar kaç gün tatil edildi? MEB'den tüm öğrencilere duyuru!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Türkiye'de kullar kaç gün tatil edildi? MEB'den tüm öğrencilere duyuru!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hem deprem hem de olumsuz hava şartları nedeniyle yarından 13 Şubat'a kadar tüm Türkiye'de okulların tatil edileceğini duyurdu.

Öğrenciler, 13 Şubat Pazartesi günü ders sıralarında yerini alacak.


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Türkiye okul tatil

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