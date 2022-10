Yarış başlıyor: Need for Speed Unbound tanıtıldı! Fiyatı ağızları açık bıraktı

Need for Speed Underground 2, yarış oyunu tutkunlarının beğendiği oyunlardan biri olmuştu. Need for Speed'in yeni yarış oyunu Need for Speed Unbound ile ise sokak yarışlarına geri dönülüyor.

NEED FOR SPEED UNBOUND TANITILDI! ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Yeni tanıtılan Need for Speed Unbound'un fragmanı da yayınlandı. Fragmanda en çok çizgi film tarzı ara sahneler dikkat çekti. Yayınlanan fragmanda bazı araçların ön ve arka tamponlarının olmaması da yine dikkat çeken başka bir şey oldu. Bunun oyunun bir özelliği olabileceği söyleniyor.

Need for Speed Unbound, 2 Aralık 2022’de PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak.

İŞTE AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN FİYATI

Need for Speed Unbound’ın Standart sürümü ülkemizde 1.199,99 TL fiyat etiketiyle Steam’de ön siparişe açıldı. Oyunun Deluxe versiyonu ise 1.399,99 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.