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Yarıyıl tatili bitti, İstanbul’da trafik yoğunluğu başladı…

20.02.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yarıyıl tatilinin bitip okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin ve işe gitmek isteyen vatandaşların trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 53’e kadar ulaştı.

Yarıyıl tatili bitti, İstanbul’da trafik yoğunluğu başladı…

İstanbul’da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. Yarıyıl tatilinin bitmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu saat 07.45 sıralarında İstanbul Cep Trafik uygulamasında yüzde 53 seviyelerini gösterdi.

E-5 Haliç Köprüsü Kadıköy istikametinde seyir halinde olan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

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İstanbul trafik

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