YARIYIL TATİLİNİN GÖZDE ROTALARI - Kadim kentler Diyarbakır ve Mardin sömestirde misafirlerini bekliyor

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin binlerce yıldır çeşitli medeniyetleri bünyesinde barındıran, tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran kadim kentleri Diyarbakır ve Mardin, yarıyıl tatilinde misafirlerini bekliyor.

Kış tarifesiyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'dan uçak seferi bulunan, kültürel zenginliğiyle baş döndüren Diyarbakır, konuklarını ilk olarak Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde bulunan görkemli surlarıyla karşılıyor.

Çoğunluğu 4 ve 5 yıldızlı 4 bin 460 yatak kapasiteli, 29 turizm belgeli otel bulunan kentte işletmeciler ve esnaf, hem tarihi mekanları hem yemekleri hem de yöreye özgü ürünleriyle misafirlerini en güzel şekilde ağırlamaya hazırlanıyor.

Diyarbakır'da 82 burçtan oluşan ve 2 bin yıllık geçmişiyle bozulmadan bugüne kadar gelebilen surlar turistlerin ilgisini çekiyor.

Sur ilçesinde milattan sonra 639 yılında Roma tapınağına kurulduğu düşünülen bir kilisenin üzerine inşa edilen Diyarbakır Ulu Cami, İslamın 5. Harem-i Şerif'i olarak görülmesi gereken en önemli değerler arasında yer alıyor.