Yaş farkı çok konuşulmuştu! Serkan Keskin ile Meriç Aral evleniyor! Düğün tarihi...

Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan Meriç Aral ile Leyla ile Mecnun'un unutulmaz ismi Serkan Keskin uzun süredir aşk yaşıyordu. 5 yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftten güzel haber geldi. Oyuncu çift, ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdi.

5 yılı geçen mutlu ilişkileriyle dikkat çeken ve şimdiye kadar birçok meslektaşının düğününe beraber katılan ünlü çift, evlilik kararı aldı.

Aralarındaki yaş farkıyla şaşırtan ünlü çiftin bu yaz nikah masasına oturmayı planladığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ikili hatta evlilik konusunda ilk adımı attı ve ailelerini tanıştırdı.

Arnavutköy'de görüntülenen Keskin ise evlilik soruları üzerine, "Yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz. Tarih ve yer belli değil ancak İstanbul'da olur herhalde" dedi.

Keskin ve Aral şu günlerde İstanbul'da yapmak istedikleri düğün için mekan bakıyor.

