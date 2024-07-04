Yasa dışı bahis oynayan da var sanal tacizciler de! 29 ilde 110 kişi yakalandı, banka hesapları dudak uçuklattı

Yasa dışı bahisten Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizine birçok suç sanal alemde işleniyor. Suçlara karışan 110 kişi 29 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

29 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli İstanbul, Malatya, Balıkesir, Antalya, Mersin, Konya, Artvin, Düzce, Kırklareli, İzmir, Adana, Batman, Bursa, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere 29 ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik “Sibergöz-49” operasyonları düzenlendi.

VATANDAŞI SAHTE SİTELERE YÖNLENDİRİYORLARDI

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, İstanbul, Malatya, Balıkesir ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya hesapları üzerinden “Garanti Bahis Kuponu” paylaşımları yaparak, vatandaşları sanal bahis teması ile oluşturdukları sahte internet sitelerine yönlendirdikleri, ayrıca oluşturdukları siteler üzerinde bahis oynadığını zanneden vatandaşları arayarak, “Yasa dışı bahis oynadınız, hakkınızda idari işlem başlatılacaktır vb.” söylemlerde bulunarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLAR DA YAKALANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin, Konya ve Artvin’de düzenlenen operasyonlarda; ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden “Forex Yüksek Kazanç” adı altında paylaşımlar yapıp, iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Vergi ücreti, yurt dışı kesintisi vb.” adı altında para talep ederek, haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

YASA DIŞI BAHİSÇİLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sakarya, Düzce, İstanbul, Antalya, Kırklareli, İzmir ve Samsun’da düzenlenen operasyonlarda ise başkalarına ait papara ve banka hesaplarının farklı miktarlar karşılığında temin edildiği ve “Grandpashabet” isimli yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı ve banka hesaplarında 3 Milyar 750 Milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 56 şüpheli yakalandı.

SANAL ALEMDE ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ

Ayrıca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçuna yönelik Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda; Sosyal medya uygulaması üzerinden çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı sattıkları tespit edilen 31 şüpheli yakalandı.

“SİBERGÖZ-49” operasyonlarında; hesaplarında 3️⃣ Milyar 7️⃣5️⃣0️⃣ Milyon TL işlem hacmi bulunan 1️⃣1️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı.



Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 2️⃣9️⃣ ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları… pic.twitter.com/pqKIo4pYTs — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 4, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





