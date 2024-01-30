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  4. Yasa dışı bahisten kara para aklayanlara göz açtırılmıyor! 25 ilde 156 kişi yakalandı

Yasa dışı bahisten kara para aklayanlara göz açtırılmıyor! 25 ilde 156 kişi yakalandı

30.01.2024 13:49 | Son Güncelleme:
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Yasa dışı bahis üzerinden kara para aklayanlara yönelik bir operasyon daha düzenlendi! 25 ilde düğmeye basıldı, 156 kişi yakalandı.

Yasa dışı bahisten kara para aklayanlara göz açtırılmıyor! 25 ilde 156 kişi yakalandı

Başta futbolda oynanan bahis ve şans oyunları üzerinden suç işleyenler için harekete geçildi. Sibergöz-21 operasyonunda şüpheliler tek tek yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, suç Gelirlerinin Aklanması ve nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak Merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-21” operasyonunda 156 şüpheli yakalandı."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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