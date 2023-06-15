Yaşadığı değişimle görenleri hayrete düşürüyor! Verdiği kilolar yüzünden en yakınları bile tanımakta zorluk çekiyor

Caoimbe Whyte, kilo verme kararını zihinsel ve fiziksel olarak sağlıksız hissettiği ve dört yaşındaki oğlu Toby ile oynarken nefes nefese kaldığı için aldı. 26 yaşındaki Caoimbe, beslenme düzenini değiştirdikten sonra insanların onu zar zor tanıdığı ve bunun hayatında dönüştürücü bir etkisi olduğunu söylüyor. Yaşadığı değişimi TikTok hesabından paylaşan Caoimbe, takipçilerini şaşırttı.

Kilolu çenesinden bahsettiği video 249.500 kez izlendi. İrlandalı anne NeedToKnow.co.uk'ye "Oğlum benim için büyük bir motivasyon kaynağıydı" dedi. "Onunla açık havada oynayabilmek, yüzmeye gitmek ve nefessiz kalmadan veya utanmadan etrafta koşabilmek istedim. O zamanlar, dörtlü çenem de dahil olmak üzere, boyumun bilincindeydim. Hem kendim hem de oğlum için daha kaliteli bir yaşam istiyordum." diyerek kilo vermesi konusunda oğlunun etkili olduğunu paylaştı.

KENDİNDEN NEFRET EDİYORDU

"Kendimi değersiz, iğrenç hissettim ve her bir parçamdan gerçekten nefret ettim.

Görünüşümden utandığım için evimden çıkmak istemedim, akıl sağlığım düştü.

Sosyal hayatım yoktu çünkü dışarı çıkmak istemiyordum ve hatta uzun mesafe yürüyemeyecek kadar kilolu olduğum ve toplu taşıma kullanmak istemediğim için gittiğim her yerde özel taksiye binmek zorunda kalıyordum. Günde yaklaşık 10.000 kalori yiyordum.”





"ÇARESİZ VE YALNIZ HİSSETTİM"

Caoimhe, yıllarca yeme bozukluğu ve beden imajı sorunları ile mücadele ettiğini, kilo vermek için çeşitli yöntemler denediğini ancak başarılı olamadığını paylaştı.

"Kendimi çaresiz ve yalnız hissettim ve ne yapacağımı bilemedim" diye yazdı.

"UYKUMDA ÖLMEKTEN KORKUYORDUM"

Caoimhe'ye ayrıca uyku apnesi teşhisi kondu. Bu da geceleri düzgün uyumadan gidebileceği anlamına geliyordu - ve bu onun diyetini, enerji seviyelerini ve zihinsel sağlığını daha da etkiledi. Şöyle dedi: “Bu, birçok gece nefes alamadığım için nefes nefese uyanacağım anlamına geliyordu. Gerçekten korkutucu olurdu, geceleri uyumaya korkuyordum çünkü uykumda ölmekten korkuyordum."

TÜRKİYE'DE MİDE AMELİYATI OLDU

Eylül 2022'de Türkiye'de tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ayrıca diyetini elden geçirdi, günde 80 gram protein tüketti, porsiyonları azalttı ve yeterince su içtiğinden emin oldu. Yumurta, balık, tavuk ve hazır etler için önceki paket servis rutinini terk etti ve "çok az" karbonhidrat tüketmeye başladı.

Caoimhe, “Şu anda hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok daha mutlu ve sağlıklı hissediyorum. Hayatımı tekrar geri almış gibi hissediyorum. Oğlum, arkadaşlarım ve ailemle hayatın tadını tekrar çıkarabiliyorum." dedi.



