KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Yaşadığı değişimle görenleri hayrete düşürüyor! Verdiği kilolar yüzünden en yakınları bile tanımakta zorluk çekiyor

Yaşadığı değişimle görenleri hayrete düşürüyor! Verdiği kilolar yüzünden en yakınları bile tanımakta zorluk çekiyor

15.06.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dış görünüşe yapılan ufak müdahaleler tüm görünümü değiştirebiliyor. Özellikle kilo vermek bambaşka birine dönüştürebiliyor. 26 yaşındaki Caoimhe Whyte, kilo verme yolculuğuna başlamadan önceki ve sonraki hallerini fotoğraflayarak görenleri hayrete düşürdü.

Yaşadığı değişimle görenleri hayrete düşürüyor! Verdiği kilolar yüzünden en yakınları bile tanımakta zorluk çekiyor

Caoimbe Whyte, kilo verme kararını zihinsel ve fiziksel olarak sağlıksız hissettiği ve dört yaşındaki oğlu Toby ile oynarken nefes nefese kaldığı için aldı. 26 yaşındaki Caoimbe, beslenme düzenini değiştirdikten sonra insanların onu zar zor tanıdığı ve bunun hayatında dönüştürücü bir etkisi olduğunu söylüyor. Yaşadığı değişimi TikTok hesabından paylaşan Caoimbe, takipçilerini şaşırttı.

Ekran görüntüsü 2023-06-15 103108

Kilolu çenesinden bahsettiği video 249.500 kez izlendi. İrlandalı anne NeedToKnow.co.uk'ye "Oğlum benim için büyük bir motivasyon kaynağıydı" dedi. "Onunla açık havada oynayabilmek, yüzmeye gitmek ve nefessiz kalmadan veya utanmadan etrafta koşabilmek istedim. O zamanlar, dörtlü çenem de dahil olmak üzere, boyumun bilincindeydim. Hem kendim hem de oğlum için daha kaliteli bir yaşam istiyordum." diyerek kilo vermesi konusunda oğlunun etkili olduğunu paylaştı.

KENDİNDEN NEFRET EDİYORDU

Ekran görüntüsü 2023-06-15 103124

"Kendimi değersiz, iğrenç hissettim ve her bir parçamdan gerçekten nefret ettim.
Görünüşümden utandığım için evimden çıkmak istemedim, akıl sağlığım düştü.
Sosyal hayatım yoktu çünkü dışarı çıkmak istemiyordum ve hatta uzun mesafe yürüyemeyecek kadar kilolu olduğum ve toplu taşıma kullanmak istemediğim için gittiğim her yerde özel taksiye binmek zorunda kalıyordum. Günde yaklaşık 10.000 kalori yiyordum.”

WhatsApp Görsel 2023-06-06 saat 10.54.16

"ÇARESİZ VE YALNIZ HİSSETTİM"

Ekran görüntüsü 2023-06-15 103023

Caoimhe, yıllarca yeme bozukluğu ve beden imajı sorunları ile mücadele ettiğini, kilo vermek için çeşitli yöntemler denediğini ancak başarılı olamadığını paylaştı.
"Kendimi çaresiz ve yalnız hissettim ve ne yapacağımı bilemedim" diye yazdı.

"UYKUMDA ÖLMEKTEN KORKUYORDUM"

Ekran görüntüsü 2023-06-15 103051

Caoimhe'ye ayrıca uyku apnesi teşhisi kondu. Bu da geceleri düzgün uyumadan gidebileceği anlamına geliyordu - ve bu onun diyetini, enerji seviyelerini ve zihinsel sağlığını daha da etkiledi. Şöyle dedi: “Bu, birçok gece nefes alamadığım için nefes nefese uyanacağım anlamına geliyordu. Gerçekten korkutucu olurdu, geceleri uyumaya korkuyordum çünkü uykumda ölmekten korkuyordum."

TÜRKİYE'DE MİDE AMELİYATI OLDU

Ekran görüntüsü 2023-06-15 103100

Eylül 2022'de Türkiye'de tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ayrıca diyetini elden geçirdi, günde 80 gram protein tüketti, porsiyonları azalttı ve yeterince su içtiğinden emin oldu. Yumurta, balık, tavuk ve hazır etler için önceki paket servis rutinini terk etti ve "çok az" karbonhidrat tüketmeye başladı.

Ekran görüntüsü 2023-06-15 103032

Caoimhe, “Şu anda hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok daha mutlu ve sağlıklı hissediyorum. Hayatımı tekrar geri almış gibi hissediyorum. Oğlum, arkadaşlarım ve ailemle hayatın tadını tekrar çıkarabiliyorum." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakkabıdaki kötü kokuyu anında geçiren etkili çözümAyakkabıdaki kötü kokuyu anında geçiren etkili çözüm
Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu!Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu!
92 yaşında genç görünümü için yıllardır kullandığı ucuz bakımı92 yaşında genç görünümü için yıllardır kullandığı ucuz bakımı
Anahtar Kelimeler:
tiktok Kilo vermek anne değişim kadın kilo tüp mide ameliyatı dış görünüş eo zihin

En Çok Okunan Haberler

İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye sert tepki! "Densiz..."

İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye sert tepki! "Densiz..."

Çocuk oyuncunun annesiyle evlenmişti! Evlilikte büyük kriz...

Çocuk oyuncunun annesiyle evlenmişti! Evlilikte büyük kriz...

İstenmeyen tüylerden kalıcı şekilde kurtarıyor! Her evde var

İstenmeyen tüylerden kalıcı şekilde kurtarıyor! Her evde var

Dillere destan güzelliğinin basit sırrı duyanları şaşırtıyor

Dillere destan güzelliğinin basit sırrı duyanları şaşırtıyor

Yaşadığı değişimi gören en yakınları bile tanıyamıyor

Yaşadığı değişimi gören en yakınları bile tanıyamıyor

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.