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  4. Yasak aşk cinayeti! Sopa ile başına vurarak öldürdü

Yasak aşk cinayeti! Sopa ile başına vurarak öldürdü

24.12.2023 20:25 | Son Güncelleme:
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Kağıthane'de B.D., karısı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü H.E. ile evin önünde karşılaştı. Aralarında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. B.D kavga sırasında H.E'nin kafasına sopayla vurdu. Hastaneye kaldırılan H.E yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasak aşk cinayeti! Sopa ile başına vurarak öldürdü

Olay, dün 22.40 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.D. (46) karısı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü H. E.(51) ile evinin önünde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.D. kavga sırasında H.E.'nin kafasına sopayla vurdu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE BIÇAK BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada, bir adet bıçak bulundu. B.D. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. B.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)

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