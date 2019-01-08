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Yasak aşk skandalı 12 yıl sonra ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 12 yıl önce hakkında gaiplik kararı verilen adamın yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

Yasak aşk skandalı 12 yıl sonra ortaya çıktı!

Saray ilçesinde 12 yıldır kayıp olan ve dosyası 'gaiplik' kararı verilerek rafa kaldırılan Hasan Baş'ın, ikinci evliliğini yaptığı eşi Gülnazik Baş (55), sevgilisi Metin M. ve 4 kişiyle birlikte yaptığı planın ardından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tekirdağ polisinin raftan indirip kurduğu özel ekiple aydınlattığı olayda cinayete kurban giden Hasan Baş'ın, Saray'da evinde boğularak öldürüldüğü, ardından cesedinin halıya sarılarak İstanbul'un Silivri ilçesinde ormanlık arazide yakıldığı belirlendi.

Saray ilçesinde yaşayan yolcu otobüsü sahibi Hasan Baş, 2006 yılının Temmuz ayında Gülnazik Baş ile evlendikten 3 ay sonra ortadan kayboldu. Gülnazik Baş, polise giderek o dönem 54 yaşında olan eşi için kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan Hasan Baş'ın izine ulaşılamadı. İlgili mahkeme, 2014 yılında 'gaiplik' kararı verdi ve düşüm işlemi yapılarak Baş'ın kayıp dosyası rafa kaldırıldı.

OTOBÜS VE EVİNİN SATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bir ihbarı değerlendiren Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dosyayı tekrar incelemeye aldı ve kurulan 5 kişilik özel ekiple aylar süren titiz çalışma yaptı. Çalışmada Baş'ın kaybolmasının ardından sahibi olduğu otobüs ile evinin eşi Gülnazik Baş tarafından satıldığı ve Hasan Baş ile evlenmeden önce de sevgilisi olan Metin M. ile sevgili olarak birlikte yaşamaya başladığı tespit edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel ekipler, Gülnazik Baş'ın üvey oğlu Murat K.'yi gözaltına alarak sorguladı. Murat K. sorgusunda hakkında gaiplik kararı verilen Hasan Baş'ı öldürdüklerini anlattı. Murat K. kendisinin de bulunduğu evde üvey annesi Gülnazik Baş, sevgilisi Metin M. ve kızı Elif Y. ile akrabası Gülsüm S. ve onun sevgilisi olan, o tarihte Kırklareli'nde askerlik görevini yapan Nuri Y.'nin yaptığı planla emekli maaşı, otobüsü ve evini alabilmek için öldürdüklerini itiraf etti. Murat K.'nin itirafları doğrultusunda polis ekipleri düzenledikleri operasyonla Gülnazik Baş, kızı Elif Y, Metin M, Nuri Y. ve Gülsüm S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında şüphelilerden Gülnazik Baş, eşi Hasan Baş'ı öldürdüklerini itiraf etti.

Zanlılar sorgularında, Hasan Baş'ı evinde üzerine atlayarak etkisiz hale getirip boğarak öldürdüklerini ve cesedi banyodaki küvette bir gün beklettikten sonra halıya sararak İstanbul'un Silivri ilçesinde bir ormanlık alana götürerek burada yaktıklarını söyledi.

TUTUKLANDILAR

Polis ekipleri, Hasan Baş'ı öldürdükten sonra Silivri'deki ormanlık alana götürüp, yaktıkları belirtilen şüpheliler Murat K., Metin M. ve Nuri Y.'ye yer göstermesi yaptırdı. Cumhuriyet savcısının gözetiminde birbirlerinden bağımsız olarak olay yerine götürülen 3 şüpheli de aynı noktayı gösterdi. Polis, Baş'ın yakıldığı bölgede, dedektör köpeğiyle geniş kapsamlı delil arama çalışması yaptı.
Polisteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli Saray'da adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Gülnazik Baş, 'kasten ve tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek', diğer 5 şüpheli ise 'tasarlayarak adam öldürmek' gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yasak aşk Tekirdağ Saray

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