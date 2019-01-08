Yasak aşk skandalı 12 yıl sonra ortaya çıktı!

Saray ilçesinde 12 yıldır kayıp olan ve dosyası 'gaiplik' kararı verilerek rafa kaldırılan Hasan Baş'ın, ikinci evliliğini yaptığı eşi Gülnazik Baş (55), sevgilisi Metin M. ve 4 kişiyle birlikte yaptığı planın ardından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tekirdağ polisinin raftan indirip kurduğu özel ekiple aydınlattığı olayda cinayete kurban giden Hasan Baş'ın, Saray'da evinde boğularak öldürüldüğü, ardından cesedinin halıya sarılarak İstanbul'un Silivri ilçesinde ormanlık arazide yakıldığı belirlendi.

Saray ilçesinde yaşayan yolcu otobüsü sahibi Hasan Baş, 2006 yılının Temmuz ayında Gülnazik Baş ile evlendikten 3 ay sonra ortadan kayboldu. Gülnazik Baş, polise giderek o dönem 54 yaşında olan eşi için kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan Hasan Baş'ın izine ulaşılamadı. İlgili mahkeme, 2014 yılında 'gaiplik' kararı verdi ve düşüm işlemi yapılarak Baş'ın kayıp dosyası rafa kaldırıldı.

OTOBÜS VE EVİNİN SATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bir ihbarı değerlendiren Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dosyayı tekrar incelemeye aldı ve kurulan 5 kişilik özel ekiple aylar süren titiz çalışma yaptı. Çalışmada Baş'ın kaybolmasının ardından sahibi olduğu otobüs ile evinin eşi Gülnazik Baş tarafından satıldığı ve Hasan Baş ile evlenmeden önce de sevgilisi olan Metin M. ile sevgili olarak birlikte yaşamaya başladığı tespit edildi.