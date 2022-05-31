Yasak Elma'nın Kumru karakterinin stilini benimsemek isteyenler için deri pantolon önerileri

Son yılların tanıdık simalarından Biran Damla Yılmaz, güzelliği ve oyunculuğuyla herkesi büyülüyor. Yasak Elma'da Kumru karakterine hayat veren güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda giydiği deri pantolonuyla da asil bir duruş sergileyerek seyircilerinden tam not almayı başardı. Yılların bile modasını eskitmeyi başaramadığı deri pantolonlara, ünlü oyuncu gibi pek çok moda ikonu da yer veriyor. Siz de dolabınıza severek giyeceğiniz, şık ve kaliteli bir deri pantolon eklemek isterseniz birbirinden estetik parçalara yer verdiğimiz yazımıza göz atmadan geçmeyin deriz!

1. Dar kalıp, bağcık tasarım ve cepli bir modelle tarzınızı yansıtmaya ne dersiniz?

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Siyah rengin, gardropların kurtarıcı parçası olduğu hemen herkes tarafından bilinen bir gerçek. Gerek renk tonu gerek parlak kumaşına hayran kalacağınız Toxik3 Kadın Deri Pantolon sayesinde modanın kurallarını baştan yazacaksınız! Ayak bileklerini açıkta bırakan bağcıklı tasarımın, görünümünüze şık bir hava katacağı da kesin! Günlük kullanımın yanı sıra özel gece davetlerinde de tercih edebileceğiniz modelle son derece iddialı kombinlere kolayca imza atabilirsiniz. Yasak Elma'nın Kumru'su gibi şık ve zarif bir deri pantolon arayışındaysanız ince ve yumuşak kumaşlı modeli mutlaka incelemelisiniz.

2. Siyahın asil tonuyla şıklığınızdan ödün vermemeye var mısınız?

Kıyafetin güzelliği kadar onu taşıyan kişi de önemli. Güzeller güzeli Kumru'muz, şık deri pantolonunu gayet başarılı bir şekilde taşıdı. Zaten sizi de bu cezbetmedi mi? Özellikle zayıf ve uzun boylu fiziğe sahip kadınlar için deri pantolonlar, âdeta asilliğin en özel hâlini yansıtıyor. Dar paça ve çift cepli tasarımı sayesinde TRENDYOLMİLLA Önden Düğmeli Pantolon, şıklığınızı 10 metre öteden insanlara gösterecek! Üstelik topuklu ayakkabılarla kullanarak son derece iddialı bir stil oluşturabilirsiniz. Başarılı bir şekilde tasarlanan kalıbının da size çok yakışacağı kesin! Dilerseniz kumru gibi hafif bir makyaj yaparak deri pantolonla şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

3. Deri pantolon, boyunuzu minimum 1 cm daha uzun gösterecek

Tıpkı Kumru gibi sizde deri pantolonunuzu değişik renkte bluzlarla kombinleyebilirsiniz. Bu sayede hem şık ve spor hem iddialı bir stil yakalayabilirsiniz. Skinny tasarımlı model sayesinde boyunuzu 1 cm daha uzun bile gösterebilirsiniz. Bel kısmında yer alan fermuar detayların, stilinizi dikkat çekici bir hâle getireceği de kesin! Fiziğinizin güzelliğini ortaya çıkaracak model sayesinde her ortamda tüm gözlerin üzerinizde olduğunu hissedeceksiniz! Modern ve kendinden emin bir tarz sergilemek istiyorsanız Danaest Hüft Suni Deri Pantolon, hiç düşünmeden alabileceğiniz ürünlerden biri. Ürünü tükenmeden inceleyin deriz.

4. Konforun şıklıkla buluştuğu pantolonu incelemek için acele edin

Siyahın ne kadar asil bir renk olduğu inkâr edilemez. Eh, deri pantolonların şıklığı da malum! Bu kusursuz ikili birleşince ortaya da eşsiz bir uyum çıkıyor. Kumru'nun göz kamaştırıcı deri pantolonuna benzeyen model, havuç paçalı tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor. Arka kısmındaki lastik detayı ise ürüne feminen ve ekstra konforlu bir hava kazandırıyor. Bel ipi de pantolona ayrı bir tarz katıyor. Yumuşak kumaş dokusu ise günlük hayatta kullanım rahatlığı sağlıyor. Kumru'nun stilini yansıtan SMYRNA Tekstil Suni Deri Pantolona dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

5. Kumru'nun stiline, bu modelle rakip olacaksınız

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Yüksek bel modeller, özellikle boyunu uzun göstermek isteyen kadınların bir numaralı seçimleri arasında yer alıyor. Biz de bunu bildiğimiz için Yasak Elma'nın güzeller güzeli oyuncusunun pantolonuna alternatif olacak harika bir ürünle karşınızdayız, Gloop Skinny Fit Jeans Deri Efektli Pantolon! Ürün, topukludan spor ayakkabıya kadar hemen her modelle kolayca kombinlenebiliyor. Bel kısmında yer alan iki adet düğme detayı ise pantolonu dikkat çekici bir görünüme kavuşturuyor. Üstelik deri efektli pantolonun farklı renk çeşitleri de bulunuyor. Eh, daha ne olsun?

6. Deri şıklığını bir de kahverengi renkle deneyimleyin

Deri pantolonlar bu kadar rağbet görünce hâliyle markalar da harekete geçiyor. Sizin için Kumru'nun pantolonuna alternatif modeller ararken karşımıza çıkan tasarım, tam anlamıyla klasik seçeneklerden şaşmayanlara hitap ediyor. Yüksel belli modelin her iki yanında yer alan cepler, tasarıma hareketlilik kazandırıyor. Paça kısımlarındaki yırtmaç detayı ise havalı bir görünüm yaratıyor. Üstelik likralı ve tam kalıp olduğu için bedeni tamamen sarıyor. Gün boyu konforu doruklarda yaşatacak modeli, dilerseniz işe giderken bile rahatlıkla tercih edebilirsiniz. ColourOfYou Yüksek Belli Paçası Yırtmaçlı Deri Pantolon ile tarzınızı konuşturmaya hazır olun!

7. "Yılan derisi favorim" diyenler için şık görüneceğiniz bir tasarım daha

"Deri pantolon severim ama üstüme çok da oturmasın isterim." diyorsanız Kot Yılan Derisi Desenli Pantolon, tam da size göre! Belden lastikli modelle hem spor hem klasik bir şıklık yakalamamak mümkün değil! Yılan derisi pantolonu, bol kesimi sayesinde hem günlük hem gece davetlerinde rahatça kullanabilir, şıklığınızla partilerin aranan yüzü olabilirsiniz. Üstelik ayak bileğinin örten bol kesimli paçalarıyla sokak stiline de vurgu yapabilirsiniz. Bol paçalı modeli, dilerseniz kalın tabanlı bot veya topuklu ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Yılan derisi pantolon sayesinde benzersiz bir şıklığa hazır olun!

8. Deri pantolonu bir kere denedikten sonra üzerinizden hiç çıkaramayacaksınız

Hem rahat hem şık bir stil arıyorsanız Mango Deri Görünümlü Düz Kesim Pantolon, tam size göre! Ön ve arka kısımda yer almak üzere toplamda 5 cebe sahip tasarım, iş hayatında da sıklıkla tercih ediliyor. Düz kesimli tasarım, üstelik çok geniş beden seçeneği de sunuyor. Bel kısmındaki köprü detayı sayesinde pantolonu dilediğiniz zaman kemerle kullanabilirsiniz. Özgürce stilinizi yansıtmanızı sağlayacak model sayesinde birbirinden şık kombinler yapabilir, en az Kumru kadar şık görünebilirsiniz. Ürün en çok tercih edilen modeller arasında yer aldığından tükenmeden inceleyin deriz.