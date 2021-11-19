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Yasak ve kısıtlamalar yeniden gündeme gelir mi? Bilim Kurulu Üyesi Kaya'dan önemli açıklama

19.11.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya, koronavirüs nedeniyle artık günde 200 hasta kaybetmek istemediklerini söyleyerek, aşı çağrısı yaptı. Yasak ve kısıtlama konusuna da değinen Kaya, "Yasaklarla, kısıtlamalarla ilerlemek istemiyoruz. Aşısız olmak kişisel bir sorun, problem değil, toplumun bir problemi." dedi.

Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya, açıklamada, koronavirüste vaka oranlarının istenilen düzeye düşmediğini söyledi.

Prof. Dr. Kaya, "Kişisel koruyucu önlemlerimizle aşı ile ilerlemek zorundayız. Ama biz görüyoruz ki, bunlara çok dikkat edilmiyor. Toplu ve kalabalık yerlerde özellikle maske takılması gerekiyor. Mümkünse kalabalık alanlarda, salonlarda çok bulunulmaması, toplu ulaşımlarda dikkat edilmesi gerekiyor. Bundan daha da önemlisi aşılama oranlarımızda düşüş oldu. Resmi rakamlarla da söylendi. Aşılama konusunda daha da duyarlı olunması gerekiyor. Geldiğimiz yerden çıkabilmemiz için herkesin kendi önlemlerini daha da gözden geçirmesi gerekiyor. Burada da öne çıkan en önemli durumlardan birisi, maske takılmasıdır. Özellikle toplantılarda, sosyal alanlarda, konserlerde çok fazla kalabalık ve maske takılmadığını görüyoruz. Bunlar sonuçları etkiliyor" diye konuştu.

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YASAK VE KISITLAMA MESAJI

Prof. Dr. Kaya, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına rağmen hala aşılanma konusunda ikna olamayan, kafası karışık olan vatandaşlar olduğunu vurgulayarak, "Bunları da ikna etmeye çalışıyoruz. Aşı yaptırmayanlara yönelik kısıtlama uygulanma çalışmalarını genel anlamda çok istemiyoruz. Bir yandan da ülkemizin üretim yapması, çalışması ve verimli bir tablo ortaya koyması gerekiyor. Yasaklarla, kısıtlamalarla ilerlemek istemiyoruz. Dolayısıyla artık aşısız olmak kişisel bir sorun, problem değil, toplumun bir problemi. Beraber yaşadığınız anne-babanızın bir problemi, beraber çalıştığınız iş yeri arkadaşınızın problemi. Aşısız kalmak, aşı yaptırmamak hakikaten süreci çok olumsuz etkiliyor. Bizim de kliniklerimizde, yoğun bakımlarda takip ettiğimiz zaman ya aşısız, tek aşılı ya da hatırlatma dozunu yaptırmayan hasta grupları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buna fırsat vermeyelim. Aşı artık kişisel değil toplumsal bir sorumluluktur. Artık daha fazla üretmek, çalışmak, bir arada olmak istiyoruz; ama bunlardan daha önemlisi biz artık günde 200 ve üzerinde hasta kaybetmek istemiyoruz. Biz hekimler için bunlar çok acı verici. Dolayısıyla herkesin bir toplum sorumluluğu içerisinde aşılamaya daha da önem vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Prof. Dr. Akın Kaya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) bilim kurulu
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