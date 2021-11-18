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Son Dakika: 18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

18.11.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 22 bin 234 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı için birlik çağrısı: Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

18 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 538 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,40, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 29 bin 798 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Kasım) koronavirüs nedeniyle 229 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 23 bin 867 olarak açıklanmıştı.

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"AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı için birlik çağrısı: Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz." dedi.


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