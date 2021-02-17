Yasaklar kalkıyor mu? Kabine Toplantısı sonrası 17 Şubat yeni koronavirüs kararları ne olacak? Tüm gözler bugün kritik toplantıda

Koronavirüs salgınındaki vaka sayılarındaki düşüş eğilimi sonrası 'yeni normal'e adım adım geçilmesi gündemde. Dün gerçekleştirilen kritik Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitimle ilgili olarak "Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir" ifadelerini kullandı.

YASAKLAR KALKIYOR MU?

Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları başlığında kafe ve restoranların kısıtlı açılması ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi gibi başlıklar görüşülecek. Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla artırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede HES koduyla kafe ve restoranlara girilmesi, kapalı alanda yüzde 30, açık alanlarda yüzde 50 doluluk ile 45 dakika oturma süresinin getirilmesi öne çıkıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALKIYOR MU?

Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.