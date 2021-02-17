Yasaklar kalkıyor mu? Kabine Toplantısı sonrası 17 Şubat yeni koronavirüs kararları ne olacak? Tüm gözler bugün kritik toplantıda

Koronavirüs salgınındaki vaka sayılarındaki düşüş eğilimi sonrası 'yeni normal'e adım adım geçilmesi gündemde. Dün gerçekleştirilen kritik Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitimle ilgili olarak "Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir" ifadelerini kullandı.
Hafta başında il il vaka sayılarının artış oranlarının ilk kez yayınlanmasının ardından dün Bakan Koca'nın "Yerinde karar dönemine geçiyoruz" ifadelerine yer vermesi 'Kısıtlamalar (yasaklar) kalkıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.
Koronavirüs salgınına ilişkin yeni kararların alınmasına yönelik kritik Kabine Toplantısı ise bugün gerçekleşecek. Kurulun toplanmasıyla birlikte yeni kararlarının neler olacağı ise büyük merakla bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini koronavirüs tedbirleri, kafe ve restoranların durumu, sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni Anayasa ve Gara Operasyonu'nun olması bekleniyor
Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları başlığında kafe ve restoranların kısıtlı açılması ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi gibi başlıklar görüşülecek. Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla artırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor.
Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede HES koduyla kafe ve restoranlara girilmesi, kapalı alanda yüzde 30, açık alanlarda yüzde 50 doluluk ile 45 dakika oturma süresinin getirilmesi öne çıkıyor.
Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.
Toplantıda koronavirüs aşısında gelinen son durumun, yeni aşı temini gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.
Siyasetteki sıcak başlıkların da toplantıda ele alınması bekleniyor. Yeni Anayasa çalışmaları ve Gara operasyonunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.