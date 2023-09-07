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  4. Yaşanan olay sonrası polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi... Kayıtlarda 2 kişi tespit edildi: Yapılan sorgulamada ise şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı!

Yaşanan olay sonrası polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi... Kayıtlarda 2 kişi tespit edildi: Yapılan sorgulamada ise şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı!

07.09.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde yaşanan ilginç olayda, toplam 17 bin TL değerinde kurutma makinesi ve bisiklet çalındı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda 2 kişi tespit edilirken, M.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada ise şaşırtan detay ortaya çıktı. Sorgulamada görüntülerdeki diğer kişinin yoldan geçen bir vatandaş olduğu, hırsızın malzeme taşırken yardım istediği öğrenildi. Yakalanan şahıs tutuklanırken, 12 saat apartmanda kalan hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekti.

Yaşanan olay sonrası polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi... Kayıtlarda 2 kişi tespit edildi: Yapılan sorgulamada ise şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı!

Olay, 31 Ağustos Perşembe günü Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Durusu Caddesi'ndeki bir binada yaşandı. Sabah 09.00 sıralarında binanın otoparkına giren hırsızlar, depo olarak kullanılan alandan toplam 17 bin lira değerinde kurutma makinesi ve bisiklet çaldı. Olayla ilgili ihbar üzerine harekete geçen polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda 2 kişi tespit edilirken M.S. isimli şahıs evinde gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada görüntülerdeki diğer kişinin yoldan geçen bir vatandaş olduğu pişkin hırsızın malzeme taşırken yardım istediği öğrenildi.

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12 SAAT APARTMANDA KALDI

Yabancı uyruklu bir aileye ait olduğu öğrenilen eşyaları çalan hırsız, akşam saat 21.00 sıralarında binayı terk etti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın her hareketi binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şahıs girdiği apartmandan 12 saat sonra çıktı.

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Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen M.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü hırsızlık

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