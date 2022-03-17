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Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

17.03.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stiliyle birçok kişiye ilham veren ve her giydiğiyle konuşulan bir kadın, Yasemin Özilhan! Günlük stilinde renkli kazaklara, oversize tişörtlere ve pantolonlara bolca yer veren Özilhan, şık blazer ceketler ve trençkotlar giymeyi de ihmal etmiyor. Çabasız bir şıklık yakalayıp hem salaş hem zarif görünmeyi çok iyi başarıyor! Siz de spor ve klasiği harmanlayarak şahane bir görünüme kavuşmak istiyorsanız böyle buyurun!

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

Yasemin Özilhan denilince akla ilk gelen şey, şüphesiz bir stil duayeni olduğu! Düzgün fiziğiyle her giydiğini çok iyi taşıyor aynı zamanda mankenlere taş çıkartacak kadar da modaya hâkim! Klasik ceketlerle desenli tişörtleri, maskülen takımlarla şık topuklu ayakkabıları kombinlediği kıyafetleriyle zıtlığın kusursuz uyumunu gözler önüne seren Özilhan'ın gardırobundaki parçaların muadillerine şöyle bir göz atmaya ne dersiniz?

1. Blazer ceketsiz olmaz

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

Şık kombinlerin vazgeçilmezlerinden biri, blazer ceketler! Ofiste, günlük hayatta ve şık olmanız gereken her yerde gönül rahatlığıyla tercih edebilir, zahmetsiz şekilde tek parçayla kusursuz bir görünüm yakalayabilirsiniz. Renkli blazer ceketlerle spor şık kombinler oluşturabilirsiniz. Jeanlerle, şortlarla ve kumaş pantolonlarla birlikte kullanabilirsiniz. Hava şartlarına ve tarzınıza uygun spor ayakkabılarla ya da çizmelerle kombinleyebilir, şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Hangi ürünü seçeceğinize karar veremiyorsanız Frolada Blazer'i tercih edebilirsiniz. Ceketin içine gömlek ve boğazlı kazak giyerek kombininizi güçlendirebileceğiniz gibi baskılı tişörtlerle spor bir stil oluşturabilirsiniz. Kırmızı blazer ceketi, mavi bir jean ve basic bir tişörtle giyebilir, şahane bir görünüm yakalayabilirsiniz!

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2. Zamansız şıklığın altın anahtarı: beyaz kot pantolon

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

"Her mevsimde ve sezonda modası asla geçmeyen parça nedir?" diye sorarsanız sorunun cevabı kesinlikle klasik bir jean olur! Jeanlerle farklı tarzlara uygun birçok kombin oluşturabilirsiniz. Gömlek ve ceketlerle kombinleyerek klasik bir duruş yakalayabilir, renkli tişörtler veya croplarla kullanarak spor kombinler oluşturabilirsiniz. Gece davetleri için kombinlerken de şık bluzları tercih edebilirsiniz. Günlük stilin vazgeçilmez parçası Trendyolmilla Skinny Jeans'le çabasız ve şahane bir görünüme imza atmaya ne dersiniz? Hava şartlarına ve gideceğiniz mekâna göre spor ayakkabılarla, çizmelerle ve şık topuklu ayakkabılarla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlarla gündüz kahvesi içerken ya da alışveriş yaparken şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için blazer ceketlerle kombinleyebilir, cool duruşunuzla göz kamaştırabilirsiniz!

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3. Rahatlığın zirvesine çıkın

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

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Gardıropların kurtarıcısı, kombinlerin joker parçası, tişört! Birbirinden farklı renkte, desende tişörtlerle birçok tarzda kombin oluşturabilir, rahatlığı ve şıklığı bir arada yakalayabilirsiniz. Jean, şort, tayt ve kumaş pantolonlarla kullanarak klasik, spor, şık kombinler oluşturmak mümkün. Blazer ceketlerin içine giyerek ciddi kombinleri yumuşatabilir, çiçek desenli salaş eteklerle kullanarak tarzınızı konuşturabilirsiniz! Koton Tişört, yarım vatkaları sayesinde çok daha şık bir görünüm vadeder. Pamuklu yapısı sayesinde konforunuz bozulmadan günü tamamlamanıza yardımcı olur. Bisiklet yaka tişört modeliyle kırmızı blazer ceketi kombinleyebilir ve şıklığın tadını çıkabilirsiniz!

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4. Spor ayakkabı gibisi var mı?

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

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Kombinlerinizi hem spor hâle getirmek hem şık bir dokunuşla tamamlamak için ihtiyacınız olan şey, beyaz bir spor ayakkabı! Zamansız görünüme kavuşmak ve cool bir tarz yakalamak için günlük hayatta oluşturduğunuz her kombinin altında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Puma Smash Wns Spor Ayakkabı'yı jean ve şortlarla kombinleyebilirsiniz. Kumaş pantolonlarla kullanarak genç ve güncel bir görünüme imza atabilirsiniz. Blazer ceket ve jean pantolonla oluşturduğunuz kusursuz görünümü tamamlamak için tercih edebileceğiniz spor ayakkabı modeli, kauçuk tabanı sayesinde gün boyu rahat kullanılır.

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5. Kayık yaka kazakla çok daha zarif görünün

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

Yasemin Özilhan'ın sokak stilinde sıkça kullandığı kayık yaka kazak modelleri, tek parçayla da harikalar yaratabileceğinizi gözler önüne seriyor! Black Kayık Yaka Triko Kazak, iç açan rengiyle giydiğiniz andan itibaren sizi çok daha genç ve şık bir görünüme kavuşturur. Tek omzunuzu açıkta bırakan modeli sayesinde daha zarif ve cool bir görünüme kavuşabilirsiniz. Dilerseniz madonna yaka olarak da kullanabileceğiniz kazak modelini jean, etek ve kumaş pantolonlarla kullanabilir, kombininizi çizme ya da spor ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Portakal rengi kazak modelini krem, bej, haki gibi renklerle birlikte kombinleyebilir, aksesuar olarak gold takılar tercih edebilirsiniz.

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6. Hem cool hem zarif

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

Yaşadığınız şehrin sokaklarında şıklık rüzgârları estirmeye hazır mısınız? Taş rengi Suud Collection Dad Pantolon ile tüm dikkatleri üzerinize çekebilir, şıklığınızla göz kamaştırabilirsiniz. Pileli modeli sayesinde dökümlü bir duruş vadeden pantolon modeliyle rahat ve cool kombinler oluşturabilirsiniz. Paçalara doğru daralan ve modern bir şalvar görüntüsü veren pantolonla kovboy çizmeleri harika bir birliktelik oluşturur! Günlük stilinizle ışıldamak ve fark yaratmak için taş rengi pileli pantolonla portakal rengi kayık yaka kazağı kombinleyebilir, küçük bir el çantasıyla son noktayı koyabilirsiniz. Çok daha etkili bir görünüm için bronz takılar ve büyük küpeler tercih edebilirsiniz.

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7. Rahatlığı ayağınıza taşıyın

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

Günlük stilinizle fark yaratmak ve küçük bir dokunuşla kombininizi bambaşka bir boyuta taşımak için ihtiyacınız olan şey bulundu! Mervestore Klasik Ayakkabı'yla kombinlerinizi tamamlayabilir ve şahane bir görünüme kavuşabilirsiniz. Her mevsim dolabınızın vazgeçilmez parçaları arasına girecek ayakkabıyla gidemeyeceğiniz mekân yok! Oversize gömlek ya da kazaklarla giyebilir, uzun palto, trençkot ve deri ceketlerle kombininizin etkisini artırabilirsiniz. İdeal topuk boyu ve ortopedik yapısıyla yürürken zorluk yaşamazsınız. Kauçuk tabanıyla yeri sağlam kavrayan modelle harika kombinlere imza atacağınızdan eminiz!

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8. Biri deri pantolon mu dedi?

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

Deri pantolonlarla ilgili tüm ön yargılarınızı rafa kaldırmanızı sağlayacak Vatkalı Deri pantolon, farklı tarzları denemek ve günlük şıklığıyla konuşulmak isteyen tüm kadınların mutlaka dolabında olması gereken bir parça. Rengiyle sonbahara göz kırpan deri pantolon modeli, serin havalarda kurtarıcı parçanız olmaya aday. Vücudunuza oturan modeli ve yüksel beli sayesinde bacaklarınızı çok daha uzun, biçimli gösterir. Kahverenginin en güzel tonunu üzerinde taşıyan modeli, krem rengi kazaklarla ve beyaz gömleklerle kullanabilirsiniz. Kombininizi topuklu botlarla ve küçük bir deri çantayla tamamlayabilir, aynadaki yansımanıza hayran olabilirsiniz!

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9. Gardıropların joker parçası: oversize gömlekler

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

Bir gömlekle kaç farklı kombine imza atılabilir dersiniz? Emin olun sınırı yok! Oversize gömleklerle farklı tarzlarda birçok kombin oluşturabilirsiniz. Mini ve şort etek, jean, kumaş pantolon ve taytlarla kombinleyebilir, soğuk havalarda kazaklarınızın ve elbiselerinizin içine giyebilir, serin yaz akşamlarında tişörtlerle cropların üstüne ceket olarak kullanabilirsiniz. Beyaz gömlekle gold ve gümüş rengi takılar kullanarak kombininizin gücünü artırabilirsiniz. Zamansız modele sahip Trendyolmilla Gömlek'i üzerine kemer takarak da kullanmanız mümkün. Çizmelerle cool kombinler oluşturabilir, spor ayakkabılarla rahat ve şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

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10. Sokak stilinin olmazsa olmazı: Trençkotlar

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

Sokak stili denince akla ilk gelen parçalardan biri şüphesiz trençkotlar! Giyildiği andan itibaren çok daha cool bir görünüm vadeden trençkot modelleriyle şahane kombinlere imza atabilirsiniz. Açık haki renkli Trendyolmilla Trençkot'u serin sonbahar günlerinin kasvetli havasına inat giydiğiniz çiçekli elbiselerle kombinleyerek bir film setinden çıkmış gibi şık görünebilirsiniz. Kemer detayını ister sırt ister ön kısımda bağlayabilir ya da serbest bırakarak kullanabilirsiniz. Trençkot kombinlerinizi tamamlamak için çizme ve botları tercih edebilir, fularlarla çok daha şık hâle getirebilirsiniz.

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