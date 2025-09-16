Yaşınıza göre günde kaç kez idrara çıkmalısınız? Uzman isim yaşlara göre uyardı ve açıkladı...

İdrara çıkma, neredeyse evrensel bir deneyim olmasına rağmen, sıklığı kişiden kişiye değişebilir. Kimi geceleri sık sık uyanırken, kimi tüm günü tuvalete gitmeden geçirebilir. Bu farklılık, genel sağlık durumunuz hakkında önemli ipuçları verebilir.

Ürolog olan Hamid Abboudi, çay, kahve, alkol veya gazlı içeceklerin mesaneyi aşırı aktif hale getirerek sık idrara çıkmaya neden olabileceğini belirtiyor. İdrar yolu enfeksiyonları, prostat veya mesane kanseri, multipl skleroz, felç gibi durumlar, cinsiyet ve hamilelik de bu sıklığı etkiler. Ancak en büyük etken yaştır. İşte yaş gruplarına göre normal idrara çıkma sıklıkları:

ÇOCUKLAR: GÜNDE 6 İLA 14 KEZ

Küçük çocuklar günde 8-14 kez idrara çıkarken, daha büyük çocuklarda bu sayı 6-12’ye düşer. Daha sık idrara çıkma; endişe, kafein tüketimi, kabızlık, alerjiler, idrarı uzun süre tutma, küçük mesane kapasitesi veya mesane/üretra anormallikleri gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

ERGENLER: GÜNDE 4 İLA 6 KEZ

Ergenlik döneminde gençler ortalama 4-6 kez idrara çıkar. Hormonal değişiklikler nedeniyle bu sayı artabilir, ancak genellikle kendiliğinden düzelir. Sürekli sık idrara çıkma, idrar yolu enfeksiyonu, diyabet, fazla kafein veya nadir durumlarda mesane kanseri gibi ciddi sorunların işareti olabilir.

60 YAŞ ALTI YETİŞKİNLER: GÜNDE 6 İLA 9 KEZ

Yetişkinlerin çoğu günde 5-8 kez, gece ise duruma bağlı olarak bir kez idrara çıkar. Kadınlar erkeklere göre daha sık idrara çıkma eğilimindedir (kadınlar ortalama 5,6, erkekler 4,8 kez). Hamilelik, rahim üzerindeki baskı nedeniyle sıklığı artırabilir. İdrar yolu enfeksiyonları da kadınlarda yaygındır ve sık idrara çıkmaya neden olabilir.

60 YAŞ VE ÜZERİ YETİŞKİNLER: GÜNDE EN FAZLA 10 KEZ

Yaşlandıkça böbrek fonksiyonları azalır ve mesane kasları zayıflar, bu da idrar tutmayı zorlaştırır. Nokturiye (gece idrara çıkma) neden olan antidiüretik hormon (ADH) azalması, yaşlılarda gecede iki kez tuvalete kalkmayı yaygın hale getirir. Diüretik ilaçlar ve erkeklerde büyüyen prostat bezi de idrara çıkma sıklığını artırabilir.

Sağlık durumunuza bağlı olarak idrara çıkma sıklığınız bu aralıklardan farklıysa, bir uzmana danışmanız faydalı olabilir.