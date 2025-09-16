KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Yaşınıza göre günde kaç kez idrara çıkmalısınız? Uzman isim yaşlara göre uyardı ve açıkladı...

İdrara çıkmak, hepimizin yaşadığı bir deneyim olsa da, bu alışkanlığın sıklığı kişiden kişiye büyük farklılıklar gösteriyor. Geceleri sık sık tuvalete kalkanlar mı, yoksa tüm günü tek bir ziyaretle geçirenler mi? Ürolog Hamid Abboudi’ye göre, idrara çıkma sıklığınız yaşınıza, yaşam tarzınıza ve sağlık durumunuza bağlı olarak değişiyor. Peki, hangi yaşta günde kaç kez tuvalete gitmek normal? İşte detaylar…

Yaşınıza göre günde kaç kez idrara çıkmalısınız? Uzman isim yaşlara göre uyardı ve açıkladı...
Sedef Karatay

İdrara çıkma, neredeyse evrensel bir deneyim olmasına rağmen, sıklığı kişiden kişiye değişebilir. Kimi geceleri sık sık uyanırken, kimi tüm günü tuvalete gitmeden geçirebilir. Bu farklılık, genel sağlık durumunuz hakkında önemli ipuçları verebilir.

Yaşınıza göre günde kaç kez idrara çıkmalısınız? Uzman isim yaşlara göre uyardı ve açıkladı... 1

Ürolog olan Hamid Abboudi, çay, kahve, alkol veya gazlı içeceklerin mesaneyi aşırı aktif hale getirerek sık idrara çıkmaya neden olabileceğini belirtiyor. İdrar yolu enfeksiyonları, prostat veya mesane kanseri, multipl skleroz, felç gibi durumlar, cinsiyet ve hamilelik de bu sıklığı etkiler. Ancak en büyük etken yaştır. İşte yaş gruplarına göre normal idrara çıkma sıklıkları:

ÇOCUKLAR: GÜNDE 6 İLA 14 KEZ

Küçük çocuklar günde 8-14 kez idrara çıkarken, daha büyük çocuklarda bu sayı 6-12’ye düşer. Daha sık idrara çıkma; endişe, kafein tüketimi, kabızlık, alerjiler, idrarı uzun süre tutma, küçük mesane kapasitesi veya mesane/üretra anormallikleri gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

Yaşınıza göre günde kaç kez idrara çıkmalısınız? Uzman isim yaşlara göre uyardı ve açıkladı... 2

ERGENLER: GÜNDE 4 İLA 6 KEZ

Ergenlik döneminde gençler ortalama 4-6 kez idrara çıkar. Hormonal değişiklikler nedeniyle bu sayı artabilir, ancak genellikle kendiliğinden düzelir. Sürekli sık idrara çıkma, idrar yolu enfeksiyonu, diyabet, fazla kafein veya nadir durumlarda mesane kanseri gibi ciddi sorunların işareti olabilir.

Yaşınıza göre günde kaç kez idrara çıkmalısınız? Uzman isim yaşlara göre uyardı ve açıkladı... 3

60 YAŞ ALTI YETİŞKİNLER: GÜNDE 6 İLA 9 KEZ

Yetişkinlerin çoğu günde 5-8 kez, gece ise duruma bağlı olarak bir kez idrara çıkar. Kadınlar erkeklere göre daha sık idrara çıkma eğilimindedir (kadınlar ortalama 5,6, erkekler 4,8 kez). Hamilelik, rahim üzerindeki baskı nedeniyle sıklığı artırabilir. İdrar yolu enfeksiyonları da kadınlarda yaygındır ve sık idrara çıkmaya neden olabilir.

60 YAŞ VE ÜZERİ YETİŞKİNLER: GÜNDE EN FAZLA 10 KEZ

Yaşlandıkça böbrek fonksiyonları azalır ve mesane kasları zayıflar, bu da idrar tutmayı zorlaştırır. Nokturiye (gece idrara çıkma) neden olan antidiüretik hormon (ADH) azalması, yaşlılarda gecede iki kez tuvalete kalkmayı yaygın hale getirir. Diüretik ilaçlar ve erkeklerde büyüyen prostat bezi de idrara çıkma sıklığını artırabilir.

Yaşınıza göre günde kaç kez idrara çıkmalısınız? Uzman isim yaşlara göre uyardı ve açıkladı... 4

Sağlık durumunuza bağlı olarak idrara çıkma sıklığınız bu aralıklardan farklıysa, bir uzmana danışmanız faydalı olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadınlar bu estetik için binlerce lira ödüyor! Kadınlar bu estetik için binlerce lira ödüyor!
Özel hastanede skandal iddia: Ameliyatta bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği öksüz kaldı!Özel hastanede skandal iddia: Ameliyatta bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği öksüz kaldı!

Anahtar Kelimeler:
idrar yolu enfeksiyonu Ürolog idrar idrar kaçırma bilimsel araştırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.