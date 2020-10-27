HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yaşlanan yabani şempanzeler eski dostlarını yenilere tercih ediyor

Yaşlanan yabani şempanzeler eski dostlarını yenilere tercih ediyor

İLGİNÇ HABERLER  | 27.10.2020 09:34 | Son Güncelleme

Şempanzelerin yaşlandıkça daha az ama daha anlamlı dostlukları yeni arkadaşlara tercih ettiği ortaya koyuldu.

Yaşlanan yabani şempanzeler eski dostlarını yenilere tercih ediyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, yabani şempanzelerin yaşlandıkça eski dostlarını yenilere tercih ettiğini gösterdi.

Science Focus'un haberine göre, Harvard Evrimsel Biyoloji bölümünden araştırmacılar, şempanzelerin yaşlandıkça daha az ama daha anlamlı dostlukları yeni arkadaşlara tercih ettiğini ortaya koydu.

Çalışmada 15 ila 58 yaş aralığındaki, dişi şempanzelere kıyasla daha sık sosyal etkileşime geçen 21 erkek şempanze incelendi.

Araştırmanın sonunda yaşlı şempanzelerin, yıllar içinde karşılıklı dostluk geliştirdikleri şempanzelerle daha fazla zaman geçirdiği gözlendi.

Uzmanlar, 1995 ile 2016 arasında 78 bin saatlik gözleme dayanarak yapılan çalışmada, bir hayvanda yaşa bağlı sosyal seçiciliğin ilk kez gözlemlendiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Perili ada: Veba döneminde yaşasaydınız...Perili ada: Veba döneminde yaşasaydınız...
Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Ünlü yazar online toplantıda mastürbasyon yaptı!
Ünlü yazar online toplantıda mastürbasyon yaptı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yer çekimine adeta meydan okudu
Yer çekimine adeta meydan okudu
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Diğer Haberler
Veba salgınında yaşasaydınız karantina için bu perili adaya gönderilecektiniz
Perili ada: Veba döneminde yaşasaydınız...
Avusturalya’nın Queensland eyaleti Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yuttu
Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yuttu
Yürürken erkeklerin verdiği tepkiler gizlice kaydedildi
Yürürken erkeklerin verdiği tepkiler gizlice kaydedildi
Eski porno yıldızı Mia Khalifa oy için soyundu
Eski porno yıldızı Mia Khalifa oy için soyundu!
Katar'da kadınlar uçuşta zorla 'muayene' edildi!
Katar'da kadınlar uçuşta zorla 'muayene' edildi!
Ne işe yaradığını bilmediğiniz 12 vücut bölgesi! Belinizde çukur varsa...
Bel gamzesine sahip olan kadınlar cinsel ilişki sırasında...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.