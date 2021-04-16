Yaşlanmanın izlerini kök hücre tedavisiyle durdurmak mümkün! Kök hücre tedavisi nedir?

Kök hücre tedavisi geçmişten günümüze birçok hastalığın tedavisinde kullanıldı. Ancak son yıllarda güzellik ve estetik trendleri arasında da kendisine yer buldu ve verdiği etkili sonuçlar sayesinde birçok kişi tarafından tercih edilmeye başlandı. Dr. Sevgi Ekiyor, kök hücre tedavisinin detayları ve kullanım alanları hakkında bilgilendirme yaptı.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ NEDİR?

Kök hücre tedavisi kanser tedavilerinden, ortopedik tedavilere kadar tıbbın birçok alanda kullanılıyor. Günümüzde ise medikal estetiği de katkılarıyla güçlendirmiş durumda. Kök hücre tedavisi başlı başına bir tedavi biçimi olup, diğer tedavi yöntemleri ile karıştırılmamalıdır. Medikal estetik için elde edilen ve kullanılan kök hücreler, ciddi sağlık problemlerinin tedavisinde kullanılamaz.

Kök hücre tedavisi, medikal estetik tedavileri arasında yüksek düzeyde sayılabilecek tedavilerden biri tanesidir. Kök hücre tedavisi medikal estetik alanında cilt gençleştirme, kırışıklık açma, yanık ya da yara izi tedavi etme, cilt lekelerini ve akne izlerini giderme ve yeni saç gelişimini teşvik etmek gibi birçok alanda kullanılır.