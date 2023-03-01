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Yaşlanmayan kadınların gizli maske tarifi! Etkisi bir gecede bile görülüyor

01.03.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlanmayan kadınların ortak özelliklerine baktığımızda cilt bakımına verdikleri önem görülüyor. Sağlıklı bir cilt bakımı için pahalı ürünlere para verilmesi gerektiği düşünülse de bu yanlış bilinen bilgiler arasında yer alıyor. Her evde yer alan doğal malzemeler ile de cildinize uyacak maske tarifini bulmak mümkün. Kırışıklık karşıtı maske tarifi arıyorsanız aşağıdaki tarife göz atabilirsiniz.

Yaşlanmayan kadınların gizli maske tarifi! Etkisi bir gecede bile görülüyor

Cilt yapımıza uygun olan cilt maskeleri sayesinde çok daha nemli ve parlak bir cilde sahip olabiliyoruz. TikTok'ta trend olan bir maske tarifinin ciltteki kırışıklıklardan kurtulmak için en etkili doğal maske olduğu paylaşılıyor. Dünyadaki birçok kadının denediği muz maskesinin düzenli kullanımda daha gergin ve sağlıklı gözüken bir cilde sahip olmanızı sağladığı belirtiliyor.

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Muzun yaşlılık karşıtı bir meyve olması nedeniyle bu meyvenin kullanımının sadece maskeyle sınırlı kalmaması sağlıyor. Kadınlar muz kabuklarının içini de temizlenmiş ciltlerine sürerek farklı yöntemler deniyor.

YAŞLILIK KARŞITI MUZ MASKESİ TARİFİ

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Malzemeler

  • 1 adet orta boy muz
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 1/4 fincan sade yoğurt

Yapılışı

Yukarıdaki malzemelerin hepsini bir kase içerisine alın ve püre kıvamına gelene kadar ezerek çırpın. Daha sonra cildinize sürün ve yaklaşık olarak 20 dakika cildinizde bekletin. Uygulamayı haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

MUZUN CİLDE FAYDALARI

  • Teninizde iyileştirici etkileri bulunan muz kabuğu cilde faydaları arasında antioksidan görevi ilk sırada.
  • Cildinizde sivilce, akne gibi problemler yaşıyorsanız bu bölgeyi temizledikten sonra 2 hafta kadar düzenli olarak muz kabuğu ile masaj yapın.
  • Veya daha önce uygulayıp etkisini gördüğünüz bir maskenize muz kabuğunun içindeki beyaz katmanı kaşıkla sıyırıp ekleyin.
  • Arındırıcı ve canlandırıcı özelliği sayesinde katkı maddeli kimyasal ürünler yerine sadece tek malzeme ile muz maskesi uygulayabilirsiniz.
  • Muz kabuğu siyah nokta oluşumuna sebep olan ciltteki kir ve sebum birikimini önler.
  • Kırışıklık giderici ve gençleştirici etkili muz kabuğu sayesinde düzenli kullanımda çok daha parlak bir cilde sahip olabilirsiniz!
  • Muz kabuğu göz altı morlukları, şişlikleri ve yorgun görünümü de tedavi edici özelliğe sahiptir.
  • Muz kabuğu nasır, siğil, et beni gibi cilt problemlerinde düzenli kullanım sonucu iyileşmelere vesile olduğu gözlemlenmiştir; bakteri ve mikrop oluşumunu engelleyip temizlediği için bu bölgeye güvenle uygulayabilirsiniz.
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