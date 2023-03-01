Yaşlanmayan kadınların gizli maske tarifi! Etkisi bir gecede bile görülüyor

Cilt yapımıza uygun olan cilt maskeleri sayesinde çok daha nemli ve parlak bir cilde sahip olabiliyoruz. TikTok'ta trend olan bir maske tarifinin ciltteki kırışıklıklardan kurtulmak için en etkili doğal maske olduğu paylaşılıyor. Dünyadaki birçok kadının denediği muz maskesinin düzenli kullanımda daha gergin ve sağlıklı gözüken bir cilde sahip olmanızı sağladığı belirtiliyor.

Muzun yaşlılık karşıtı bir meyve olması nedeniyle bu meyvenin kullanımının sadece maskeyle sınırlı kalmaması sağlıyor. Kadınlar muz kabuklarının içini de temizlenmiş ciltlerine sürerek farklı yöntemler deniyor.

YAŞLILIK KARŞITI MUZ MASKESİ TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy muz

2 yemek kaşığı bal

1/4 fincan sade yoğurt

Yapılışı

Yukarıdaki malzemelerin hepsini bir kase içerisine alın ve püre kıvamına gelene kadar ezerek çırpın. Daha sonra cildinize sürün ve yaklaşık olarak 20 dakika cildinizde bekletin. Uygulamayı haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

MUZUN CİLDE FAYDALARI