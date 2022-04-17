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Yaşlı adam çay bahçesinde çalışırken... Kahreden olay!

17.04.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Borçka ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. 76 yaşındaki Burhan Şentür, çay bahçesinde çalıştığı sırada uçuruma yuvarlanarak yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cansız bedeni arama kurtarma ekipleri tarafından iple erişim sistemi kurularak çıkartıldı.

Yaşlı adam çay bahçesinde çalışırken... Kahreden olay!

Edinilen bilgiye göre olay, Borçka ilçesi Güneşli köyü Gürgenli mevkiinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 79 yaşındaki Burhan Şentürk ailesiyle birlikte çay bahçesinde çalıştığı esnada çay bahçesinin kenarında bulunan 50 metrelik uçuruma düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

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Ailenin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma,112 Acil Servis, AFAD ve HOPAK ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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CANSIZ BEDENİ GÜÇLÜKLE UÇURUMDAN ÇIKARILDI

AFAD ve HOPAK arama kurtarma ekipleri iple erişim sitemi kurarak yaşlı adamın cansız bedenini uzun uğraşlar sonucunda uçurumdan çıkarttı.

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Uçuruma yuvarlanan yaşlı adamın cesedi hastane morguna kaldırıldı. (İHA)

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