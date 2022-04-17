Yaşlı adam çay bahçesinde çalışırken... Kahreden olay!

Edinilen bilgiye göre olay, Borçka ilçesi Güneşli köyü Gürgenli mevkiinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 79 yaşındaki Burhan Şentürk ailesiyle birlikte çay bahçesinde çalıştığı esnada çay bahçesinin kenarında bulunan 50 metrelik uçuruma düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma,112 Acil Servis, AFAD ve HOPAK ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ GÜÇLÜKLE UÇURUMDAN ÇIKARILDI

AFAD ve HOPAK arama kurtarma ekipleri iple erişim sitemi kurarak yaşlı adamın cansız bedenini uzun uğraşlar sonucunda uçurumdan çıkarttı.

Uçuruma yuvarlanan yaşlı adamın cesedi hastane morguna kaldırıldı. (İHA)



