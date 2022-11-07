HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı adam evinde ölü bulundu! Yurt dışındaki yakınları arayınca ortaya çıktı: Bir hafta önce...

Yaşlı adam evinde ölü bulundu! Yurt dışındaki yakınları arayınca ortaya çıktı: Bir hafta önce...

07.11.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeirmeni beldesinde yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu! Yurt dışındaki yakınları arayınca ortaya çıktı: Bir hafta önce...

Edinilen bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesi Köprübaşı Caddesi’nde ikamet eden Siyami Gebedek’in (84) yurt dışında yaşayan yakınları, emniyeti arayarak yaşlı adamdan bir haftadır haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine irtibata geçilen jandarma ekipleri, belirtilen adrese gittiklerinde yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı.

BİR HAFTA ÖNCE VEFAT ETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Siyami Gebedek’in yaklaşık bir hafta evvel vefat ettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. (İHA)

thumbs_b_c_3d7e8b21cdf81a04f73b9187928539a4

Biri 90, diğeri 77 yaşındaydı! Huzurevinde korkunç ölüm: Elindeki bastonu alıp... Biri 90, diğeri 77 yaşındaydı! Huzurevinde korkunç ölüm: Elindeki bastonu alıp...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dışişleri Bakanlığından İdlib'deki saldırılara kınamaDışişleri Bakanlığından İdlib'deki saldırılara kınama
Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması!Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması!
THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Devrek yaşlı

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye müjde! O eşleşme sonrası...

Fenerbahçe'ye müjde! O eşleşme sonrası...

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"

Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"

Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza

Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

İlginizi Çekebilir

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.