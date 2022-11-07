Yaşlı adam evinde ölü bulundu! Yurt dışındaki yakınları arayınca ortaya çıktı: Bir hafta önce...

Edinilen bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesi Köprübaşı Caddesi’nde ikamet eden Siyami Gebedek’in (84) yurt dışında yaşayan yakınları, emniyeti arayarak yaşlı adamdan bir haftadır haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine irtibata geçilen jandarma ekipleri, belirtilen adrese gittiklerinde yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı.

BİR HAFTA ÖNCE VEFAT ETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Siyami Gebedek’in yaklaşık bir hafta evvel vefat ettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. (İHA)