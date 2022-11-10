HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaşlı adam kapısında üniformalı kişileri görünce... Tam 2 milyon lira! Ekipler harekete geçti

Yaşlı adam kapısında üniformalı kişileri görünce... Tam 2 milyon lira! Ekipler harekete geçti

10.11.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve resmi kıyafet giyen kişiler 75 yaşındaki M.T.’nin kapısına geldi. Şahıslar yaşlı adamın 2 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandırdı. 5 kişi, dolandırıcılık suçlamasıyla Manisa, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Yaşlı adam kapısında üniformalı kişileri görünce... Tam 2 milyon lira! Ekipler harekete geçti

Dudak uçuklatan bir rakamın telaffuz edildiği dolandırıcılık olayı Manisa'da meydana geldi. Zeytinliova Mahallesi'nde resmi kıyafet giyen kişilerin, kapısına geldikleri 75 yaşındaki M.T'nin yaklaşık 2 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandırdıkları ihbarı üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

ADRESLERDE ALTIN, ZİYNET EŞYALARI VE PARALARIN YANI SIRA ASKERİ ÜNİFORMA DA ELE GEÇİRİLDİ

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Manisa, İzmir ve İstanbul'daki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda altın, ziynet eşyaları, para, tablet, dizüstü bilgisayar, POS makinesi, 9 cep telefonu, polis yeleği ve rozeti ile askeri üniforma ele geçirildi.

AA-20221110-29405754-29405753-MANISA_MERKEZLI_3_ILDEKI_DOLANDIRICILIK_OPERASYONUNDA_5_KISI_YAKALANDI

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilenlerden 1'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı alındı. (AA)

Sosyal medyada dev vurgun! 79 milyon lira... Sosyal medyada dev vurgun! 79 milyon lira...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybettiÜzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti
Ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olaySes getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay
Türkiye’yi üzen görüntü! Fotoğraflar sadece 5 yıl arayla çekildi...Türkiye’yi üzen görüntü! Fotoğraflar sadece 5 yıl arayla çekildi...
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Manisa İstanbul İzmir Altın para

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...

Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak

Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak

Her satırı iğrenç! 'Evlendiğim günden itibaren tecavüz ettiler'

Her satırı iğrenç! 'Evlendiğim günden itibaren tecavüz ettiler'

Motosikletinin plakası çalınınca notere gitti, ‘sen ölüsün’ dediler

Motosikletinin plakası çalınınca notere gitti, ‘sen ölüsün’ dediler

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

İlginizi Çekebilir

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.