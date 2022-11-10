Yaşlı adam kapısında üniformalı kişileri görünce... Tam 2 milyon lira! Ekipler harekete geçti

Dudak uçuklatan bir rakamın telaffuz edildiği dolandırıcılık olayı Manisa'da meydana geldi. Zeytinliova Mahallesi'nde resmi kıyafet giyen kişilerin, kapısına geldikleri 75 yaşındaki M.T'nin yaklaşık 2 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandırdıkları ihbarı üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

ADRESLERDE ALTIN, ZİYNET EŞYALARI VE PARALARIN YANI SIRA ASKERİ ÜNİFORMA DA ELE GEÇİRİLDİ

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Manisa, İzmir ve İstanbul'daki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda altın, ziynet eşyaları, para, tablet, dizüstü bilgisayar, POS makinesi, 9 cep telefonu, polis yeleği ve rozeti ile askeri üniforma ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilenlerden 1'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı alındı. (AA)