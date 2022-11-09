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Sosyal medya üzerinden dev vurgun! Operasyonla yakalandılar... 79 milyon lira dolandırmışlar

09.11.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde birçok kişinin sosyal medya hesaplarının ele geçirerek 79 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 11 ildeki baskınlarda, vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 58 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden dev vurgun! Operasyonla yakalandılar... 79 milyon lira dolandırmışlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 58 şüpheliden 47'si yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

"47 ŞÜPHELİ YAKLANARAK ANKARA İLİNE GETİRİLMİŞTİR"

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Ankara merkezli 11 ilde 58 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış, 47 şüpheli şahıs yakalanarak Ankara iline getirilmiştir. Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin ülke genelinde vatandaşların sosyal medya hesaplarını, haklarında şikayet varmış gibi algı oluşturduktan sonra gönderilen linklerle çalmak, akabinde çalınan hesaplardan, hesap sahiplerinin sosyal medya arkadaş grubuna yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda vatandaş dolandırılmıştır. Bu yolla 79.000.000TL dolandırıcılık yapıldığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık

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