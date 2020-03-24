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  4. Yaşlı adamı zorla durdurup, maske takıp başına kolonya döktüler!

Yaşlı adamı zorla durdurup, maske takıp başına kolonya döktüler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

Yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla yüzüne maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı.

Yaşlı adamı zorla durdurup, maske takıp başına kolonya döktüler!

Sosyal medyada hıza yayılan bir görüntü, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüde yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü.

ÇİRKİN İFADELER: VİRÜSÜN BİRİNİ BULDUK

Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vak’asına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen genç, yaşlı adamı gönderiyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlı adamın hakarete uğradığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de zanlıların yakalanması için ihbarda bulundu.

(İHA)

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yaşlı adam sosyal medya maske kolonya

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