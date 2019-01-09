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Yaşlı hasta 4 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 22:41 | Son Güncelleme

Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan 85 yaşındaki Resul Çalışır, 4 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 85 yaşındaki Resul Çalışır, ekiplerin uzun uğraşlarının ardından hastaneye yetiştirildi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Akşar köyü Yukarı Kılavuz mezrasında rahatsızlanan Resul Çalışır, yolun kar ve tipiden kapanması nedeniyle hastaneye götürülemeyince, yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı yolda ambulansın ilerleyememesi nedeniyle İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

Yakınlarının evden sırtında taşıyarak ambulansın yanına getirdiği hasta, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasta yakınları, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla Çalışır'ı hastaneye götüren ekiplere teşekkür etti.

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