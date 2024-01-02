HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı kadına 'sahte polis' tuzağı! 1.2 milyon TL dolandırıldı

Yaşlı kadına 'sahte polis' tuzağı! 1.2 milyon TL dolandırıldı

02.01.2024 10:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da yaşayan Hatice Kendirli, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve "kara para aklama dosyasına adınız karışmış" yalanıyla kandıran dolandırıcılara, değeri yaklaşık 1.2 milyon TL olan 600 gram altınını kaptırdı. Evinin satışından elde ettiği para ile altınları satın aldığını belirten yaşlı kadın, yetkililerden altınlarını ve çetenin çökertilmesini istedi. İşte detaylar...

Yaşlı kadına 'sahte polis' tuzağı! 1.2 milyon TL dolandırıldı

Üsküdar’da yaşayan Eyüp ve Hatice Kendirli çifti telefon dolandırıcılığı yöntemiyle yaklaşık 1.2 milyon TL dolandırıldı. Bursa’nın İznik ilçesindeki evini satarak altına yatırım yapan Kendirli çifti çocuklarına ev almak için banka kasasında sakladığı 600 gram altınını kendi elleriyle dolandırıcılara kaptırdı. Dolandırıcılar Kendirli çiftine ,”kara para aklama dosyasına adınız karışmış, bankadaki altınlarınız sahte, onlarda suçluların parmak izi var” diyerek yaşlı kadından bankaya gitmesini istedi. Eşi Eyüp Kendirli’ye ise 'Savcı Bey ifadeye bekliyor' diyerek Çağlayan Adliyesine gitmesini istedi. Eyüp Kendirli Çağlayan Adliyesine giderken, yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar 'altınlardaki parmak izini kontrol edip getireceğiz' yalanıyla piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyon TL değerindeki 600 gram altını alıp kayıplara karıştı. Polise şikayetçi olan yaşlı kadın yetkililerden yardım istedi.

AW110968_01

“1 HAFTAYA MAHKUMİYET KARARINIZ ÇIKACAK DEDİLER“

Eşiyle evinde kahvaltı yaparken telefon ile arandığını belirten Hatice Kendirli, “Telefonla arandık, adımızın kara para aklama dosyasına karıştığını söylediler. Bizi sürekli telefonla oyaladılar. Bize kimliklerimizi, mahkeme kararlarını atınca, böyle bir olayla karşılaşmadığımız için inandık. Telefon kapanmadı çocuklarımıza haber veremedik. Bankadaki altınlarımızın değiştirildiğini, sahte olduğunu söylediler. Bankaya giderek kontrol ettim. Koyduğum gibi duruyor, ellenmemiş. Beni tekrar aradılar, 1 haftaya mahkumiyet kararınız çıkacak dediler. Altınları almamı istediler, parmak izinden bulacaklarını söylediler. Kapıda bizden biri var ona verin sabah getireceğiz diye söylediler. Bu arada ise eşimi Çağlayan Adliyesine gönderdiler “diye konuştu.

“BU ÇETENİN ÇÖKERTİLMESİNİ İSTİYORUM”

600 gram altını dolandırıcılara kaptıran Hatice Kendirli, "Ertesi gün sabah beni aradılar. Altınlarım nerede hangi gelmedi dediğimde, parmak izleri çıktı dediler. Siz kimsiniz benim devletimin polisi değilsiniz dediğimde “Pensilvanya, ABD” dediler. 600 gram has altın, İznik’teki evimi satmıştım. İlerleyen zamanda peşinat vererek kızıma ev alacaktım. Yetkililerden altınlarımın bulunmasını ve bu çetenin çökertilmesini istiyorum” diye konuştu.

İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba gibi patladı! Sokağı aydınlattıBomba gibi patladı! Sokağı aydınlattı
Prof. Dr. Ercan: 'İlkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz'Prof. Dr. Ercan: 'İlkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz'
Tüm seçmenleri ilgilendiriyor! Merakla beklenen liste belli olduTüm seçmenleri ilgilendiriyor! Merakla beklenen liste belli oldu
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Üsküdar
En Çok Okunan Haberler
Ödemelere 'memur zammı' dokunuşu

Ödemelere 'memur zammı' dokunuşu

Volkan Konak'tan Diyanet İşleri Başkanı'na sert ifadeler! "Maaşınıza..."

Volkan Konak'tan Diyanet İşleri Başkanı'na sert ifadeler! "Maaşınıza..."

13 yaşındaki kıza annesiyle aynı yatakta taciz! Pilates dersleri...

13 yaşındaki kıza annesiyle aynı yatakta taciz! Pilates dersleri...

Sinan Ateş hakkında 'hain' çıkışı tartışma yarattı! "Gereği yapıldı"

Sinan Ateş hakkında 'hain' çıkışı tartışma yarattı! "Gereği yapıldı"

Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia!

Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia!

2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası!

2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez, zor koşullara dayanıklı, konforlu! Sizin için inceledik

Su geçirmez, zor koşullara dayanıklı, konforlu! Sizin için inceledik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.