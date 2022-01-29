Yaşlı kadının esrarengiz ölümü! Yanıklar içinde bulundu

Esrarengiz olay Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi’nde meydana geldi. A.P.’den (93) haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açtıklarında yaşlı kadını sobanın yanında yaralı halde bulan yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler vücudunda 2. derece yanıklar oluşan A.P.’nin öldüğünü belirledi.
A.P.’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Morguna kaldırılırken, soruşturma devam ediyor. (İHA)
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