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Yaşlı kadının esrarengiz ölümü! Yanıklar içinde bulundu

29.01.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Akhisar ilçesinde esrarengiz bir ölüm meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, evinde, sobanın yanında vücudunda yanıklar ile ölü bulundu. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaşlı kadının esrarengiz ölümü! Yanıklar içinde bulundu

Esrarengiz olay Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi’nde meydana geldi. A.P.’den (93) haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açtıklarında yaşlı kadını sobanın yanında yaralı halde bulan yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

VÜCUDUNDA 2. DERECE YANIKLAR VARDI

Olay yerine gelen ekipler vücudunda 2. derece yanıklar oluşan A.P.’nin öldüğünü belirledi.

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A.P.’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Morguna kaldırılırken, soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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