Yastık kılıfının yüzünü ne hale getirdiğini paylaşan kadın gündem oldu! 'Klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırıyor'

Cilt problemleri birçok kişinin canını sıkan durumlardan biri. Ne yapsanız da cildiniz bir türlü düzelmiyorsa sebebi yastık kılıflarınız olabilir. Sosyal medayda içerik üreten tekstil mühendisi Esra Düzdemir, yastık kılıfının yüzüne yaptıklarını paylaştı.

Bir videosunda yastık kılıfını her gün değiştirdiğini söylemesi üzerine tepki alan kadın, bunun aslında ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Yaklaşık 4-5 ay önce cildinin nerdeyse tamamında sivilce, siyah nokta gibi problemler olduğunu gösteren içerik üreticisi, yastık kılıfını her gün değiştirmenin cilt üzerindeki olumlu etkisini anlattı.

Geceleri uyurken cildimizin 6-8 saat aralığında aynı kumaşa temas ettiğini belirten kadın, bu yüzden yastık kılıflarının bakteri ve mikrop yuvası olduğun söylüyor.

Vücudun en yağlı ve kirli olan cildimiz, kirli saçlarımız veya yeni cilt bakımı yaptığımız cildimizin yastığa teması ile yastıktaki nem oranı arıtıyor. Bakterileri ve mikropların oluşması için mükemmel bir ortam oluşuyor.

Ayrıca, 1 hafta boyunca hiç değiştirilmeden kullanılan yastık kılıflarının klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırığını belirten kadının videosu kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...