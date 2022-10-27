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Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili anne ve babası tutuklandı

27.10.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bodrum ilçesinde Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü bulunmasıyla ilgili gizli tanığın itirafıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden anne Turcen Sakallıoğlu ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. İşte haberin detayları...

Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili anne ve babası tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Ocak'ta cinayete kurban giden 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun annesi ve babası kasten adam öldürmekten çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gizli tanık itirafçı oldu! Gamze'nin sır ölümünde yeni gelişme Gizli tanık itirafçı oldu! Gamze'nin sır ölümünde yeni gelişme

Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun otopsi sonuçlarına göre boynun kırılarak öldüğü tespit edilmiş ve daha sonrasından Gamze’nin annesi Turcen ve babası Mehmet Halil tutuklanmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Ardından çıktıkları bir televizyon programında kızlarının katilini arayan Sakallıoğlu çifti, geçtiğimiz gün tekrar jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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TÜM AİLE GÖZALTINA ALINDI

Ailenin tüm fertlerini gözaltına alan jandarma ekipleri daha sonra Bodrum adliyesine teker teker getirerek ifadelerini aldı. Gamze’nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil, abisi Mefar, yengesi Nazlı, ablası Fatma Köse, eniştesi, Durmuş Köse, Kuzeni Görkem Köse, amcası E. Sakkalıoğlu ve Gamze’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Köse’nin ifadelerini alan savcılık tüm aileyi mahkeme sevk etti. Mahkemeye çıkan 9 şüpheliden 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ANNE BABASI TUTUKLANDI

Çarşamba günü Gamze Sakallıoğlu’nun abisi Mefar, yengesi Nazlı Sakallıoğlu, eniştesi Durmuş Köse, kuzeni Görkem Köse, amcası E. Sakkalıoğlu mahkemeye çıkmış ve adli kontrollü serbest bırakılmıştı. Bugün ise Gamze’nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil Sakallıoğlu, ablası Fatma Köse, sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Köse adliyeye getirildi. Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından kasten adam öldürme suçuyla mahkemeye sevk edilen Gamze’nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil kasten adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Adliye çıkışında baba Mehmet Halil Sakallıoğlu basın mensuplarına hakaret ederken annesi ise, "Ben kızımı öldürmedim" diyerek kendini savundu. (İHA)

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