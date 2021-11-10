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Yatakta uygunsuz halde yakaladığı gelini ile komşusunu öldürmüştü! Cezası belli oldu

10.11.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde, yatakta uygunsuz vaziyette yakaladığı gelini Filiz Gültekin (36) ile komşusu Kamil Çetin'i (51) tabancayla öldüren Nurettin Gültekin (68), 20 yıl hapse mahkum edildi.

Olay, 22 Nisan'da Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Nurettin Gültekin, İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz Gültekin ile komşusu Kamil Çetin'i yatakta uygunsuz yakaladı. Tabancasını alan Nurettin Gültekin, gelini Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'e ateş etti, ardından jandarmayı arayıp haber verdi.

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İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Nurettin Gültekin ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanan Nurettin Gültekin, hakim karşısına çıktı. Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada karar verildi.

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Mahkeme sanık Gültekin'i, Filiz Gültekin'i öldürmekten dolayı 10 yıl, Kamil Çetin'i öldürmesi nedeniyle de 10 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapse mahkum etti. Sanığın cezasında, 'iyi hal' ve 'ağır tahrik' indirimi uygulandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar
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