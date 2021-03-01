Yatırımlar kapıda... Akrep burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

Yükseleni akrep ve Güneş'i akrep burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Akrep burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunun 2021 mart yorumunda aşka dair gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında akrep burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Mart aylık burçlarda akrep burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Akrep Burcu mart aylık burç yorumu... AKREP BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 21 Kasım) Bu ay yatırımlar, birikimler, aile mirasları ve hak edilen maddi kazanımlar gündeminizde olabilir. Ev alım-satım planlarınızı uygulamaya koyabilir ve gerçekleştirebilirsiniz. Bilinçaltı kodlarınızı değiştirmek ve kişisel gelişim sağlamak için farklı destekler alabilirsiniz.

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Finansal konularda daha fazla çabalayacağınız, zor koşullarla daha çok mücadele etmek isteyeceğiniz, güç ve irade sergilemenin daha önemli olacağı zamanlara giriyorsunuz. Zihinsel yoğunluğun artacağı bir ay. Zihniniz her konuda daha çok düşünüp konuşacaktır. Vesveselere ve korkulara kapılarak pasif kalmak, süreci doğru yönetememenize neden olacaktır. Zihinsel karmaşalar ve fikirsel savaşlardan kaçınıp aksiyona geçme zamanı. 13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında çocuklarla ilgili gündemleriniz oluşabilir. Gebelik haberleri alabilir veya çocuk sahibi olmak adına alternatif destekler ve yardımlar alabilirsiniz. Bugünlerde hayatınızda sizi büyük bir mutluluğa götürecek bir deneyim karşınıza gelebilir. Umudunuzu korumalı, hayallerinizden vazgeçmemelisiniz. 20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında ruhen ve bedenen şifalanma, tedavi alma, iyileşme ve sağlığı geliştirme süreçleri içerisine gireceksiniz. Kariyerinizde ilerlemek için aktif bir çaba içerisinde olabilirsiniz. İşle ilgili yeni başvurular yapabilir, süregelen işinizde patronlarınızla yeni pozisyonlar için konuşabilirsiniz.