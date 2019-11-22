HABER

Yavru karaca 'Bıdış'ı, elleriyle besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

TRABZON’un Tonya ilçesinde oturan Ferdi Baykan (23), köye inen karaca yavrusunu besliyor.

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesinde oturan Ferdi Baykan (23), köye inen karaca yavrusunu besliyor. Karacaya 'Bıdış' adını veren Baykan, "Acıktığı zaman eve geliyor, karnı doyunca ayrılıyor. O beni, ben onu öpüyorum" dedi.

İlçeye bağlı Kaleönü Mahallesi’nde üniversiteye hazırlanan Ferdi Baykan, evinin yakınındaki ormanlık alanda karaca yavrusunu fark etti. Doğal yaşam alanı karla kaplanıp, yiyecek arayışı için köye indiğini düşünen Baykan, 'Bıdış' adını verdiği karaca yavrusuna, biberonla süt içirip, beslemeye başladı. Baykan, kısa sürede kendisine alışan ve 3 ay sütle beslediği karaca için yem ve kepek de hazırladı. Aç kaldığında ormandan çıkıp eve gelen, kendisi için özel hazırlanan kaptaki yemi yiyip, doyduktan sonra gözden kaybolan karaca, sevimli haliyle de çevredekilerin ilgi odağı oldu. Komşularının da görmeye geldiği karaca, mahallenin maskotu haline geldi.

‘BENİ GÖRÜNCE EVE GELİYOR’

Karaca yavrusunun kendisine alıştığını, aç kalınca mutlaka evin bahçesine geldiğini anlatan Ferdi Baykan, "Aç kaldığını görünce biberon ile süt verdim. Üç ay sonra sütten kesip, yem ve kepek vermeye başladım. Acıktığı zaman eve geliyor, karnı doyunca ayrılıyor. Evin çevresinde başka birini gördüğü zaman gelmiyor. Benim evin çevresinde olduğumu görünce hemen kapıya yanaşıyor, yemeğini veriyorum. Yemeğini yedikten sonra ben onu, o da beni öpüyor ardından doğaya geri dönüyor” dedi.

‘OĞLUMA YAKLAŞIYOR, BİZİ TANIMIYOR'

Ferdi Baykan’ın annesi Ayşe Baykan ise, komşularının da merak edip 'Bıdış'ı görmeye geldiklerini söyleyerek, “Oğlum karaca yavrusu için önce biberon aldı, inek sütü ile besledi. Karaca, süt içmesini bile bilmiyordu, süt içmesini öğretti. Birkaç ay sonra doğaya bıraktı, kendi kendine beslenmeye başladı. Doğada dolaşıyor, ot veya yaprak yiyor. Yiyecek bulamadığı zaman evin yakınlarına geliyor. Sadece oğluma yaklaşıyor, bizi tanımıyor. Oğlum onu özel olarak besleyip, karnını doyuruyor” diye konuştu.

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
Bu ilçede kışın kahvelerde çaydan çok süt satılıyorBu ilçede kışın kahvelerde çaydan çok süt satılıyor
Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararıAnkara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Ninesinin sandığında buldu! Büyük kazanç sağladı

Ninesinin sandığında buldu! Büyük kazanç sağladı

Enver Cenk Şahin için skandal karar!

Enver Cenk Şahin için skandal karar!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Trump'tan İran açıklaması

Trump'tan İran açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

İBB'den İSPARK değnekçilerini bitirecek çok önemli hamle

İBB'den İstanbul'daki rezaleti bitirecek hamle

Adana'da suç örgütü operasyonu

Adana'da suç örgütü operasyonu

13 yaşındaki çocuk fenalaşınca ortaya çıktı! Zorla yaptırmış

13 yaşındaki çocuk fenalaşınca ortaya çıktı! Zorla yaptırmış

Yunan polis dövüp denize atmıştı! Genç kıza Türkiye sahip çıktı

Yunan polis dövüp denize atmıştı! Genç kıza Türkiye sahip çıktı

Kocaeli'de şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.