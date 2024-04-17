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  4. 'Yavru saray' paylaşımı Şeyma Döğücü'yü kızdırdı! Görüntüleri paylaşan İsmail Saymaz'a ateş püskürdü: "Jakuzi jakuzi dediler, tuvalet gösteriyorlar"

'Yavru saray' paylaşımı Şeyma Döğücü'yü kızdırdı! Görüntüleri paylaşan İsmail Saymaz'a ateş püskürdü: "Jakuzi jakuzi dediler, tuvalet gösteriyorlar"

17.04.2024 11:05
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Sancaktepe Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçtikten sonra 'jakuzi' iddiasıyla hararetli tartışmalara konu olmaya devam ediyor. Belediyeyi gezdikten sonra görüntüleri paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, "Sancaktepe Belediyesi yavru saray gibi" dedi. Eski başkan Şeyma Döğücü, Saymaz'ın paylaşımına ateş püskürdü, "Jakuzi jakuzi dediler, tuvalet gösteriyorlar" dedi. Saymaz'dan Döğücü'ye yanıt gecikmedi.

'Yavru saray' paylaşımı Şeyma Döğücü'yü kızdırdı! Görüntüleri paylaşan İsmail Saymaz'a ateş püskürdü: "Jakuzi jakuzi dediler, tuvalet gösteriyorlar"

Türkiye yerel seçimler sona erdiğinden bu yana Sancaktepe Belediyesi'ndeki iddiaları konuşuyor. Siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan'ın gündeme getirdiği iddiaların ardından gazeteci İsmail Saymaz Sancaktepe Belediyesi'ni gezerek içeriden görüntüleri paylaştı.

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BELEDİYENİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ: "YAVRU SARAY GİBİ"

Yeni belediye başkanı Alper Yeğin eşliğinde belediyeyi gezen İsmail Saymaz, daha sonra sosyal medya hesabından belediye içinden görüntüler de paylaştı ve "Sancaktepe Belediyesi, yavru saray gibi" notunu düştü.

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"JAKUZİ JAKUZİ DEDİLER, TUVALET GÖSTERİYORLAR"

Saymaz'ın paylaşımına Şeyma Döğücü tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Döğücü şunları kaydetti:
"Bunların ne kadar organize bir kötülük olduklarını görmeniz için paylaşıyorum. JAKUZİ, JAKUZİ dediler, tuvalet gösteriyorlar.

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"ÇAY OCAĞI FORMUNDAKİ ALANI GÖSTEREMEDİLER BİLE"

200 metrekare MUTFAK dediler ki 25,62 metrekare çay ocağı formundaki alanı gösteremediler bile. 6.000 metrekare MAKAM ODASI dediler, belediye binasının tamamının oturumu 3.330 metrekare… Böyle de yüzsüz, böyle de arsızlar.

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"BU İFTİRA DALGASININ SORUŞTURULMASI GEREKİR"

Bu iftira dalgası tek merkezden organize edilip yönetiliyor. Bu arsızlarla mücadelemiz devam edecek, ancak devletimizin de bu tür organize yapılarla mücadele etmesi zaruridir. Bize "jakuzi" diye saldırmalarının yanı sıra; aynı merkezden eş zamanlı olarak, devletin savunma sanayiine, Milli dış politikasına yapılan saldırılar söz konusudur. Devletimizin bu odakları tespit etmesine inancım tamdır. Bu iftira dalgasının soruşturulması gerekir. Bu GÜZEL ve ASİL VATANI bunlar gibi ahlak yoksunlarına bırakmayacağız."

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Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü

SAYMAZ'DAN YANIT GELDİ: BU KİR JAKUZİDE BİLE TEMİZLENMEZ!

Döğücü'nün sert tepkisine İsmail Saymaz'dan yanıt gecikmedi. Sosyal medyadan yanıt veren Saymaz, Döğücü'nün yerel seçim sürecinde ev kadınlarına gram altın vaadine değinerek şunları kaydetti:

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"Şeyma hanım, jakuzi sizi kurtarmaz. Belediye binası hamam değildir. Kaldı ki… Siz seçimi kazanmak için ev kadınlarına gram altın dağıtmaya para bulurken… Kaçak inşaat yapıp bekçi dikmediğiniz için üç kardeş bir gölette hayatını kaybetti. Bu kir ‘jakuzi’de bile temizlenmez!"

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsmail Saymaz Sancaktepe Belediyesi Şeyma Döğücü jakuzi
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