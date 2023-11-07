HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yayalar bu dertten bıkıp usanmıştı: Kaldırımlarda yeni dönem! Taşıt parkı artık eskisi kadar kolay olmayacak

Yayalar bu dertten bıkıp usanmıştı: Kaldırımlarda yeni dönem! Taşıt parkı artık eskisi kadar kolay olmayacak

07.11.2023 16:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaldırımlarda ve yaya yollarında yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. Yürüyüş alanlarında, belirlenen yüksekliği aşan hiçbir engel bulunmayacak. Yayaların hareket alanları üzerine taşıt park edilmesiyle ilgili de yeni adım atılacak. Yeni yönetmelik ayrıca kaldırımların yüksekliğine de sınırlama getiriyor.

Yayalar bu dertten bıkıp usanmıştı: Kaldırımlarda yeni dönem! Taşıt parkı artık eskisi kadar kolay olmayacak

Yaya yolları ve kaldırımların tasarım kurallarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imar planı bulunan yerlerde yeni yapılacak veya yenilenecek kaldırım ve yürüyüş yollarında geçerli olacak kurallar ile yaya hareket alanlarının rahatlatılması hedefleniyor.

HATALI UYGULAMALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaya yolları, kaldırımlar ve yürüyüş yollarının tasarım kalitesinin artırılmasına yönelik yürüttüğü mevzuat çalışmasını tamamladı.

Bu kapsamda hazırlanan "Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Artan şehir trafiği içinde güvenli ve konforlu yaya hareketinin sağlanması ve obezite kaynaklı sağlık sorunlarını önlemeye yönelik hareketli bir yaşamın teşvikine uygun mekanların tesis edilmesine yönelik hazırlanan yönetmelikle dış mekanda yayaların yürüyerek hareket edeceği alanlar olan cadde ve sokaklar ile millet bahçeleri, parklar ve rekreasyon alanlarındaki yürüyüş yollarının projelendirme ve yapımına ilişkin kurallar belirlendi.

2021_Mart_AA-24139121

Düzenleme sayesinde kaldırım ve yaya yolları tesis edilmeden önce İdare tarafından projeleri hazırlanacak, böylelikle hatalı uygulamaların önüne geçilecek, uygulama kalitesi arttırılacak.

Kuralların hayata geçirilmesi ile birlikte yaya hareket alanları daha erişilebilir hale gelecek, kaldırım ve yaya yollarındaki engel ve maniaların önüne geçilerek yayanın güvenli ve kesintisiz yürüyüşü sağlanacak.

ELEKTRİK KABLOLARI KALDIRIM ÜZERİNDE AÇIKTA BIRAKILMAYACAK

Yürüyüş alanları üzerinde en az 2 metre 20 santimetre yüksekliğine kadar hiçbir şekilde engel bulunmayacak. Bu yüksekliğin altında kalan yaya geçidi ve merdiven altları uygun yöntemlerle kapatılacak.

Yaya yollarında insanlar için tehlike arz eden çukur ve engellere müsaade edilmeyecek, düşme tehlikesi olan alanlar için korkuluk gibi önlemler alınacak, elektrik kabloları kaldırım üzerinde açıkta bırakılmayacak. Yaya yolları ve kaldırımların aydınlatılmasında yönetmelikte belirtilen kurallara uyulacak.

Yönetmelik kapsamında, kaldırım kenarında inşaat çalışması yapılması durumunda, yayaları tehlikeye atmayacak tedbirler alınacak. Kaldırıma 1,5 metreden yakın ve 2,5 metre yüksekliğin üzerinde inşai faaliyetler yapılması halinde kaldırım üzerine korumalı geçit yapılacak.

Yayaların en büyük sorunlarından olan yaya hareket alanları üzerine taşıtların park etmesinin önlenmesi için ilgili idarece koruyucu engeller konulacak.

KALDIRIMLARIN YÜKSEKLİĞİ 15 SANTİMETREYİ AŞMAYACAK

Kaldırımların fiziksel özelliklerinin belirlendiği yönetmeliğe göre, kaldırımların yüksekliği hiçbir yerde 15 santimetreyi aşmayacak.
Kaldırım genişlikleri bölgenin kullanım amacı ve imar planındaki yol genişliği dikkate alınarak belirlenecek.

Kaldırımlar, taşıt yolu ile yaya hareket alanını ayıran "yaya emniyet şeridi", yayaların kesintisiz, güvenli ulaşımını sağlayacak düşeyde ve yatayda engel bulunmayan "kaldırım net yürüme alanı" ve mülkiyetlerin kaldırımlara bağlantısını sağlayan "mülkiyet etki şeridi" olarak 3 ayrı bölüm şeklinde değerlendirilecek.

Yaya emniyet şeridinde bitkilendirme yapılabilecek, çöp kutusu, elektrik direği, levha, pano gibi kentsel donatı elemanları bu şeride yerleştirilecek.

En dar sokakta dahi asgari net yürüme alanı genişliği 1,5 metreden az olmayacak, toplam kaldırım genişliği ise en az 2 metre 25 santimetre olarak uygulanacak.

Millet bahçesi, park ve rekreasyon alanlarındaki tali yürüyüş yolları 1 metre 20 santimetreden daha az genişlikte yapılamayacak.

DÜZENLEME YAPILIRKEN ENGELLİLER DE UNUTULMADI

Yaya hareket alanlarında engelli erişimini kolaylaştırıcı kaldırım rampaları ve hissedilebilir yüzey uygulamaları yaygınlaştırılacak, yardımcı sinyal donanımları kullanılacak.

2021_Mart_20210330_2_47578849_63814058

Kaldırım ve yaya yolunda kaymaz zemin malzemeleri kullanılacak. Bunların bakım ve onarımları belediyelerce yerine getirilecek.

Şehirlerde egzoz ve gürültü kirliliğini azaltmak üzere hem bariyer hem de karbon yutağı görevi görecek, binalar ve araç trafiği kaynaklı ısı artışını dengelemek üzere mikroklimatik etki sağlayacak şekilde kaldırım ve yaya yolları boyunca kesintisiz ağaçlarla yeşil yaya koridorları tesis edilecek, bu yeşil akslarla şehirlerin peyzajı geliştirilecek.

YAĞMUR SUYU DRENAJINI KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLER

Sel ve su baskını riskine karşı yağmur suyu drenajını kolaylaştırıcı tedbirler uygulanacak.

Yönetmelikte, yağmur suyunun toprağa karışmasını sağlamak amacıyla kaldırımların emniyet şeridine yağmur bahçeleri yapılması da getirilen yenilikler arasında yer alıyor.

Yönetmelik, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren imar planı bulunan yerlerde yeni yapılacak veya yenilenecek kaldırım ve yürüyüş yollarında uygulanacak.

İstanbul'a yağmur, Anadolu'ya kar: Kuvvetli olacak! İstanbul'a yağmur, Anadolu'ya kar: Kuvvetli olacak!
Bu yola giren sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Uyarı da yetmedi tabela da Bu yola giren sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Uyarı da yetmedi tabela da

(AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırıFilistin Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı
Dilan Polat'ın ifadesinde yeni detaylar! Dilan Polat'ın ifadesinde yeni detaylar!
İki gündür haber alınamıyordu! Zafer Partili başkan ölü bulunduİki gündür haber alınamıyordu! Zafer Partili başkan ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
kaldırımlar yaya yaya yolu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.