Yaz aylarının favori yiyeceği egzamayı azdırıyor

Egzamanın tetiklenmesini istemiyorsanız sıcak havalarda dondurma ve milkshake gibi serinletici yiyeceklerden uzak durmalısınız. Egzamalı ciltle yaşamak ağrılı, kaşıntılı ve rahatsız edici olabilir. Bazı durumlarda ise özellikle egzama rahatsızlığı agresif seyreden kişilerde ateşlenme durumu da yaşanabilir. Egzama semptomları, yiyecek, hava durumu ve hatta kullandığınız deterjan dahil olmak üzere birçok nedenden ötürü olabilir. Beslenme terapisti Zoë Palmer-Wright, egzamadan muzdarip olanların bu yaz kaşıntılı ve ağrılı alevlenmeleri önlemek için kaçınmaları gereken gıdalar hakkında bilgi verdi.

MILKSHAKE

Beslenme uzmanı Zoë şöyle diyor: "Süt, akneden egzamaya kadar cilt sorunları söz konusu olduğunda yaygın bir tetikleyicidir. Bu nedenle ne yazık ki yaz aylarında milkshake’den kaçınmalısınız. Egzama teşhisi konduğunda, bir kişiye genellikle süt ürünlerinden kaçınmaya çalışması söylenir. Gıda intoleransları, ciltte alevlenmelere neden olabilen bağışıklık sisteminin enflamatuar reaksiyonlarına yol açabilir."

YUMURTA

Yumurta, egzamadan muzdarip olanlar için yaygın bir tetikleyicidir. Bazı raporlara göre, egzama hastalarının yüzde 70'inden fazlası yumurtalara tepki gösteriyor. Eğer yumurta sizin için bir tetikleyiciyse, yumurta alternatifleriyle pişirmeyi tercih etmeniz semptomlarınızın hafiflemesine neden olabilir.

TOFU

İster gıda intoleransı olsun ister daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmak isteyin, bitki bazlı beslenmeyi tercih eden birçok insan için tofu belki de en yaygın et alternatifidir. Ancak tofu, egzama alevlenmesine neden olabilen soyadan yapılır. Bir katkı maddesi olarak soya, süpermarket raflarındaki çeşitli ürünlerde bulunur, bu nedenle tetikleyici gıdalarınızı tanımlamak istiyorsanız ve gıda etiketlerini okuduğunuzdan emin olmak önemlidir.

DONDURMA

Beslenme uzmanı Zoë şöyle diyor: "Karşımıza çıkan harika havanın tadını çıkarmayı dört gözle beklerken çoğumuz serinlememize yardımcı olmak için dondurma yemeye yöneleceğiz. Ancak egzamadan muzdarip olanlar için bu en iyisi olmayabilir. Dondurmalar egzama semptonlarını şiddetlendirdiği bilinen bir bileşen olan süt içerir. Dondurma yerine donmuş meyveleri tercih edebilirsiniz. Egzamalı birçok insanın altında gıda intoleransı var, bu da bağışıklık sistemlerinin bazı gıdalara karşı antikor ürettiği anlamına geliyor. Bağışıklık reaksiyonuna neden olan, iltihaplanmaya neden olan ve egzama alevlenmelerini tetikleyen gıdaları saptayarak ve ortadan kaldırarak iltihabı, kızarıklığı ve kaşıntıyı azaltmak ve gelecekteki egzama salgınlarını önlemeye yardımcı olmak mümkün olabilir."

ÖNEMLİ NOT

Gıda hassasiyetlerini kendi başınıza belirlemek zor olabilir, ancak diyetinizin bir rol oynadığından şüpheleniyorsanız, geniş kapsamlı eliminasyon diyetlerini kendi başınıza denememeniz önemlidir. Bunun yerine bir gıda intoleransı uzmanı veya beslenme uzmanıyla iletişime geçin ve test yaptırın.



