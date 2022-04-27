Yaz aylarının gelmesiyle havuzda, denizde bile çıkarmanıza gerek kalmayacak su geçirmez saat önerileri

Zamanı yakalamak ve farkına varmak için gün boyunca sayısız kez saate bakıyor olabilirsiniz. Normal özelliklere sahip bir kol saati, suyla temas ettiği zaman çabucak bozulabilir. Bu nedenle banyoya, denize, havuza girerken ya da çok terleten egzersizleri yaparken kol saatini çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Su geçirmez özelliği bulunan saatler ise bu durumun aksine suyla temas ettiğinde bile işlevlerini yerine getirmeye devam eder. Hiçbir zaman kolunuzdan çıkarmaya gerek duymayacağınız su geçirmeyen özellikli saatleri sizler için bir araya getirdik, incelemeden geçmeyin!

1. Uzun pil ömrü bulunan Samsung Galaxy Fit2 Su Geçirmez Fitness Saati

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Şık tasarımıyla göze hitap eden Samsung Galaxy Fit2 Su Geçirmez Fitness Saati, yoğun tempo gerektiren ve terleten egzersizler sırasında yardımınıza koşar. 5 ATM su geçirmez özelliği sayesinde denizde, havuzda ya da banyoda çıkarmak zorunda kalmazsınız. Uyku alışkanlıklarınızı kaydederek takip etmenizi sağlamasının yanı sıra gece boyunca uyuduğunuz uykunun ne kadar derin ya da hafif olduğunu da öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda nabız atım hızını ve yaktığınız kalori miktarını kontrol edebilirsiniz. Hiçbir zaman çıkarmanıza gerek kalmayacak akıllı bir saat arayışındaysanız ürünü, tükenmeden inceleyin!

2. Şık tasarımıyla "Ben buradayım" dedirten Mascionni Su Geçirmez Kol Saati

Şık tasarımıyla gece kıyafetleriyle bile kullanabileceğiniz Mascionni Su Geçirmez Kol Saati, gold renkli çelik kordona sahip. Saat ile kombinlenen zarif taşlı bileklik sayesinde şıklığı tam anlamıyla yakalayacaksınız! 3 ATM su geçirmez özelliği bulunan saat; denize, havuza veya banyoya girerken ya da yoğun tempolu egzersiz yaparken zamanı takip etmenize olanak sağlıyor. Kadınlar için özel olarak tasarlanan şık saat, firma tarafından 2 yıl boyunca garanti altına alınıyor. Özel tasarım kutu içerisinde sunulan kol saati, sevdiklerinize hediye etmek için en doğru tercihlerden biri!

3. Akıllı saatler arasında kalitesiyle fark yaratan Xiaomi Yeni Band 5 Su Geçirmez

Kalitesiyle adından söz ettiren Xiaomi Yeni Band 5 Su Geçirmez, en iyi akıllı saat seçeneklerinden biri. 30 ATM su geçirmez özelliği sayesinde her an yanınızda! İster havuz veya denizde dalış yapın ister yağmurda sırılsıklam olun su geçirmeyen saat, anı kaçırmadan yaşamanızı sağlar. Sadece klasik bir saat olmayan model; uyku, nabız ve yakılan kalori miktarını takip edebilme özellikleri sayesinde tam bir fiyat performans ürünü. Üstelik iOS ve Android cihazlarla da uyumlu. SMS, çağrı ve uygulama bildirimlerini ekrana yansıtan saat, kolunuzdan hiç çıkarmak istemeyeceğiniz en iyi yardımcınız olacak!

4. Şık tasarımıyla dikkat çeken Imilab W11 Lady Akıllı Saat

Hem akıllı hem analog saat olarak kullanılabilme özelliğiyle dikkat çeken kol saati, bir an bile çıkarmak istemeyeceğiniz harika donanımlara sahip. Şık ve modern tasarımı sayesinde günlük hayatta her kombine kolayca eşlik edebilen model; su geçirmez özelliğiyle suyun altında çalışmaya devam ederek benzersiz ayrıcalıklar sunuyor. Akıllı saat; nabız hızını, atılan adım sayısını ve yakılan kalori miktarını ölçerek sağlınızı kontrol altında tutmanızı sağlıyor. Dokuz dahili spor modu, egzersiz aktivitelerinizi de takip ediyor. Yıllarca kolunuzdan çıkarmadan kullanabileceğiniz kaliteli bir saat arıyorsanız Imilab W11 Lady Akıllı Saat, tam size göre!

5. ''Klasik vazgeçilmezim'' diyenler için Tom Jones Su Geçirmez Kol Saati

Ayarlanabilen çelik kordonlu klasik saat, ağır ve ihtişamlı duruşuyla tarz görünmek isteyen erkeklerin tercihleri arasında. Resmî bir kurumda çalışıyorsanız Tom Jones Su Geçirmez Kol Saati, vazgeçilmeziniz olacak! Gün boyu kolunuzdan çıkarmak istemeyeceğiniz kol saatiyle 3 ATM su geçirmez özelliği sayesinde özgürce sörf yapabilir veya su voleybolu turnuvasına katılabilirsiniz. Kronometre ve takvim özellikleri de bulunan kol saatinin; iki renkli, silver, gümüş, siyah ve metalik olmak üzere 4 farklı renk seçeneği daha bulunuyor. Üstelik kordonu ayarlanabildiği için her bileğe de uygun. Dilerseniz tarzınıza uyan rengi belirledikten sonra hemen sipariş verebilirsiniz.

6. Fonksiyonel özellikleriyle büyüleyen Aluogen Fitness Takipçisi Akıllı Saat

Spor tutkunlarının ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan Aluogen Fitness Takipçisi Akıllı Saat; koşu, sprint, dağcılık, bisiklete binme gibi spor aktivitelerini bilimsel verilerle takip etmenizi sağlayacak bir rapor analizi sunuyor. Bu sayede yaktığınız kaloriye uygun bir egzersiz planı yapabiliyorsunuz. Ayrıca iOS ve Android cihazlarla da uyumlu. Fitness takipçisini telefonunuza bağlayarak gelen aramaları anlık takip edebilir ve mesajlara hızlıca cevap verebilirsiniz. Dahası WeChat, Twitter, Facebook ve daha pek çok sosyal medya hesabını anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. Su geçirmez özelliği sayesinde deniz, havuz veya banyoda çıkarmanıza da gerek yok. Eh, daha ne olsun?

7. Canlı renkleri sevenlere Ferrucci Erkek Kol Saati

Canlı kırmızı rengiyle dikkat çeken kırmızı kol saatinin; yeşil, lacivert ve siyah renk seçenekleri de bulunuyor. 41-45 mm kasa çapı bulunan ürünü, zevkinize ve bileğinize uygun olarak seçebilirsiniz. Ayarlanabilen silikon kordonu, orta yumuşak dokusuyla bileğinizi sıkmadan kavrar. 3 ATM su geçirmez özelliği sayesinde su altı spor aktivitelerine ya da safari turlarına dilediğiniz gibi katılabilirsiniz. Ayrıca kronometre ve takvim takip özelliği de bulunan Ferrucci Erkek Kol Saati, işlerinizi yürütürken bir an bile yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz ürünlerden biri olmaya da aday!

8. Türkçe menüsü bulunan Multifunctional HW22 Akıllı Saat

Arama ve konuşma özelliği bulunan Multifunctional HW22 Akıllı Saat, Android ve iOS cihazlarını da destekliyor. Tam dokunmatik ana ekranı sayesinde kolayca kullanılabilen saat, gün boyu size eşlik ederek akıllı telefonların yerini aratmıyor. Koşu, yürüyüş ya da kardiyo gibi spor egzersizleri yaparken ürün, sadece adım sayınızı ölçmekle kalmıyor aynı zamanda yakacağınız kalori miktarını da hesaplıyor. Böylece saatin ilettiği raporlara bağlı kalarak düzenli bir beslenme planı yapabiliyorsunuz. Silikon şık tasarımlı kordonuyla bileğinizi saran akıllı model, kayma da yapmıyor. Ayrıca su geçirmez özelliği sayesinde yüzme antrenmanı sırasında saate bakarak zamandan kazanabilirsiniz.

9. Unisex olarak kullanılabilen Q&Q Vs52j200y Su Geçirmez Silikonlu Kol Saati

Unisex kol saati, bilekteki herkesin kullanabileceği şık bir tasarıma sahip. Su altı sporcularının da en çok tercih ettiği modellerden biri. Kordonunun yumuşaklığı sayesinde saat, bileğinizi nazikçe sarıyor. Bilek detayında yer alan açık gri tonlarındaki desenler, modele sportif bir hava katıyor. Beyaz tonuyla asil duruş sergileyen Q&Q Vs52j200y Su Geçirmez Silikonlu Kol Saati, siyah renkli ibreleriyle tamamlanarak şıklığı âdeta zirveye taşıyor. Su ile temas ettiğinde bozulma endişesi duymayacağınız ürün, tatildeyken de benzersiz bir konfor sunuyor. Ürünün, 2 yıl garantili olması da cabası!

10. Retro tasarımıyla dikkat çeken Amazfit Neo Su Geçirmez Akıllı Saat

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Vintage tarzını benimseyenler, buraya! Retro tasarımıyla dikkat çeken Amazfit Neo Su Geçirmez Akıllı Saat, bir an bile yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz ürünlerden biri olacak! 7 gün 24 saat boyunca uykunuzu takip altına alan akıllı saat; nabız atımı, adım sayımı ve kalori yakımını hesaplayarak egzersizlerinize yardımcı olur. Saati, uygulamayla senkronize ederek uyku veriminizin kalitesini incelemeye başlayabilirsiniz. 50 metre derinliğe kadar su sızdırmayan özelliğiyle hem tatlı hem tuzlu suda rahatça yüzebilmenize imkân tanır. Günlük kullanımda 28 gün boyunca şarj gerektirmeyen kol saati, uzun pil ömrüyle etkin bir konfor sunar.