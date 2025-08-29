Yaz bitiyor, cilt lekeleri ortaya çıkıyor! Uzmanlar uyardı: Lekelerin yeniden oluşmasını önlemek için bunlara dikkat...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Yılmaz Albayrak, cilt lekeleri ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaz aylarının sona ermesiyle birçok kişide cilt lekelerinin daha belirgin hale geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Albayrak, “Güneşin zararlı etkileri, genetik faktörler ve hormonal değişiklikler, ciltte farklı türde lekelerin oluşmasına zemin hazırlar. Cilt, güneşin zararlı ışınlarına karşı kendini korumak amacıyla melanin adı verilen pigmenti daha fazla üretir. Bu pigment, bazı bölgelerde yoğunlaşarak kahverengi lekelerin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca; genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, yanlış ürün kullanımı, sigara ve stres de leke oluşumunu artıran faktörler arasındadır” dedi.

"HER LEKE GÜNEŞ KAYNAKLI DEĞİLDİR"

Ciltte görülen her lekenin güneşten kaynaklanmayabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Albayrak, “Çiller, sivilce sonrası izler veya gebelik döneminde görülen melazma gibi farklı sebeplerle de koyu lekeler oluşabilir. Bu yüzden doğru teşhis için dermatoloji uzmanının değerlendirmesi büyük önem taşır” dedi.

"LEKE TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER"

Cilt lekesi tedavisinde kullanılan yöntemlerden bahseden Uzm. Dr. Albayrak, “Cilt lekelerinin tedavisinde farklı yöntemler tercih edilebilir. Hastanın cilt yapısı, lekenin derinliği ve tipi tedavi planının oluşturulmasında belirleyicidir” açıklamasında bulundu.Uzm. Dr. Albrayrak, başlıca yöntemleri şöyle sıraladı:Medikal kremler: Retinol, C vitamini ve arbutin gibi içerikler kullanılır.Kimyasal peeling: Cildin üst tabakasını yenileyerek lekelerin görünümünü azaltır.Mezoterapi: Cilde vitamin ve aydınlatıcı içerikler uygulanır.Lazer tedavileri: Pigment hücrelerini hedef alarak lekeleri parçalar. Özellikle Q-Switch lazer, güneş lekeleri ve çillerin tedavisinde başarılı sonuçlar sunar.

"TEDAVİ SONRASI GÜNEŞ KORUYUCU KULLANILMALI"

Tedavi sonrası dikkat edilmesi gerekenlere değinen Uzm. Dr. Albayrak, “Tedavi süreci kadar, tedavi sonrası cilt bakımı da önemlidir. Lekelerin yeniden oluşmasını önlemek için bazı noktalara dikkat edilmelidir. Düzenli olarak yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanılmalıdır. Cilt nem dengesi korunmalıdır. Uzmanın önerdiği bakım ürünleri düzenli olarak uygulanmalıdır” diye konuştu.

"LEKE TEDAVİSİNE BAŞLAMAK İÇİN EN UYGUN DÖNEM"

Leke tedavisinde en uygun dönemin ne zaman olduğuna değinen Uzm. Dr. Albayrak, “Dermatoloji uzmanları, leke tedavisine başlamak için sonbahar ve kış aylarını önermektedir. Bu dönemde güneşin etkisi daha az olduğu için tedavi süreci daha güvenli ve etkili olmaktadır” ifadelerini kullandı.

"SABIRLI OLMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIR”

Uzm. Dr. Albayrak, “Cilt lekeleri estetik açıdan rahatsız edici olabilir ancak günümüzde mevcut tedavi seçenekleri ile önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Başarılı ve kalıcı sonuçlar için dermatoloji uzmanına başvurmak ve tedavi sürecinde sabırlı olmak büyük önem taşır” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır