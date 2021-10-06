Sezonun bitmesiyle depolamak isteyeceğiniz aşırı indirimli güneş gözlükleri

Geniş camlı modellerden retro modellere, kemik çerçevelerden ikonik çerçevelere kadar her yıl yeni bir güneş gözlüğü trendi başlıyor. Trendlere ayak uydurmak hepimizin hakkı olsa da yaz sezonundaki inanılmaz fiyatlar biraz geriden bakmamıza neden olabiliyor. Ama buna bir son vermek gerek, değil mi? Neden trend gözlüklerle beachlerin veya havuz başı partilerinin en göz alıcı ismi olmayalım ki? Gelin, birlikte bu yıl hangi güneş gözlükleri trendler arasındaymış bakalım ve önümüzdeki maçlara bomba gibi hazırlanalım.

Güneş Gözlüğü Deyince Akla Hemen Onun Adı Gelir: Ray-ban!

Asla eskimeyen ve kendini sürekli güncelleyen bir marka, Ray-ban! Hem havalı hem de herkese hitap eden bir tarzı var. İçinde olduğumuz yıl ister 1960 olsun, ister 2021. Her zaman her yerde güncel ve cool görünebilmenin bir yolunu buluyor. Ray-ban güneş gözlüklerinde kendi tarzınıza uygun birçok modeli bulabilirsiniz. Kemik çerçeveli, renkli çerçeveli, siyah veya renkli camlı pek çok model sizi bekliyor. Üstelik modası da hiç ama hiç geçmeyen uzun ömürlü bir ürün. Kaliteli ürünleriyle göz sağlığınızı korurken sizi yılın en cool görünümlü kadını da yapabilir.

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Marka Tutkunları Buraya Toplansın: İkonik Modelleriyle Gucci

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1921'de Floransa'da faaliyetine başlayan Gucci, lüks markaların başında geliyor. Kaliteli ürünleriyle ve çarpıcı sunumlarıyla dikkat çeken markanın güneş gözlükleri ise aşırı cool! Gucci'nin tasarımcıları güneş gözlüklerini detaylı bir titizlikle ele alıyor ve bambaşka tasarımlarla öne çıkarıyorlar. Benzersiz ayrıntılarıyla dikkat çeken Gucci gözlükler her sezona damga vurmayı başarıyor. Tabii son zamanlarda kreasyonlarının çarpıcılığı da çok konuşuluyor. Fenomenlerde, ünlülerde, moda dergilerinde boy boy gördüğünüz ve içinizin gittiği bu markaya siz de indirimli fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

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Zamansız ve Spor Tercihler: Lacoste

Moda sektörünün lokomotiflerinden olan Lacoste, farklı tasarımlardaki gözlükleri ile her sezon adından söz ettiriyor. Kaliteden ödün vermeyen ve kullanıcıların rahatlığını göz önüne alan markanın zamansız modelleri herkesi büyülüyor. Klasik, kare, yuvarlak, dikdörtgen, yarım daire veya yarım kare gibi formlarda tasarlanan ürünler arasında yüzünüze ve stilinize uygun seçimler yapabilirsiniz. Lacoste güneş gözlüklerini hem spor hem de şık görünümleriyle uzun süre kullanabilir, kombininize şık bir dokunuş katabilirsiniz. Üstelik gözünüzde herhangi bir ağırlık yapmayan hafif tasarımları ile bütün aileye uygun seçenekleri keşfedebilirsiniz. Kadınlar için üretilenlerin yanı sıra erkek ve çocuklar için de oldukça sıra dışı modelleri var.

İncelemek isteyenleri şöyle alalım.

Feminen ve Cool: Tom Ford

şlayan Tom Ford kısa sürede tüm dünyada ilgi gören bir marka. Kıyafetten parfüme, ayakkabıdan güneş gözlüğüne kadar pek çok ürünle adından söz ettirmeyi başarıyor. Güneş gözlüklerinde ise daha feminen ve cool bir çizgiye sahip. Dikkat çekici çerçeveleri hemen hemen tüm yüz tiplerine yakışıyor. Geniş camları ile zamansız bir örnek sunuyor. Kalitesi ve rahat kullanımı konusunda ne kadar söz sarf etsek az kalır. Tom Ford güneş gözlükleri ile yaz tatilinin en şık kadını siz olabilirsiniz.

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Klasiklerden Vazgeçemiyorsanız: Mont Blanc

2005 yılında Gucci ailesinden ayrılarak kendi özgün tasarımlarını yapmaya ba

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Mont Blanc markası daha çok klasik modeller üzerinden ilerliyor. Hiçbir zaman demode olmayacak güneş gözlükleri ile kendini gösteriyor. Siz de daha klasik bir tarza sahipseniz ya da klasik olanlardan vazgeçemeyenlerdenseniz Mont Blanc'a göz atabilirsiniz. Kendine ait bir stili olan markanın metal ve asetatlı olan ürünleri en çok tercih edilenler arasında. Detaylardaki kaliteye verdiği önem ve geleneksel modellerin modern işçiliklerle tasarlanması ise onları üst segmentlere taşıyor.

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Hem Uygun Fiyatlı Hem de Stil Sahibi: Bilge Karga

Bütçe dostu fiyatları, ürün kalitesiyle gönüllere taht kuran Bilge Karga, fenomenlerin ilk tercihi. Her tarza ve her yüz tipine uygun geniş seçenekli ürün yelpazesi sayesinde siz de kendiniz için uygun bir model bulabilirsiniz. Özellikle geniş camlı modelleri ile modern bir görünüm yakalayabilir, sadece yaz aylarında değil; sonbahar ve kış aylarında bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Vintage, retro, ikonik, yuvarlak camlı, küçük çerçeveli veya turuncu camlı gibi pek çok gözlük seçeneğini bulabileceğiniz markadan beğendiğiniz ürünleri online olarak sipariş verebilirsiniz.

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Hiç Geçmeyen Bir Moda : Retro Gözlükler

Zamansız ve mevsimsiz bir moda, retro modası! Nerede, hangi kombinle ya da hangi saç modeliyle kullanmak isterseniz ona uyum sağlar. 60'ların, 70'lerin, 80'lerin atmosferini yansıtan en önemli aksesuarlar olan güneş gözlüklerinde retro modelleri tercih edebilirsiniz. Özellikle vintage bir stiliniz varsa bu modeller sizin için muhteşem bir seçenek. Sonbahar aylarında retro güneş gözlükleriyle romantik bir esinti yakalayabilirsiniz. Elbette burada dikkat etmeniz gereken şey diğer gözlük türlerinde de olduğu gibi yüz tipinize uygun bir model seçmek.

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Pembe Gönlüm Sende!

Pembe camlı gözlükler son zamanların trendleri arasında. Özellikle beachlerde, havuz başı partilerinde veya yaz aylarının hareketli gecelerinde tercih edilebilir bir seçenek. Pembe camlar sayesinde cool ve çekici bir görünüme kavuşabilirsiniz. Sade renkli kıyafet kombinlerinizi hareketlendirebilir veya aksesuarlarınıza renk katabilirsiniz. Bu camların önemli bir özelliği de bulutlu havalarda çok daha net bir görüş sağlıyor olması. Dolayısıyla sonbahar aylarında pembe camlı gözlükleri tercih ederek hem göz sağlığınızı koruyabilir hem de cool bir moda ikonu olabilirsiniz.

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Marjinal Bir Hava Katmak İsteyenlere Turuncu Camlar!

Turuncu camlı gözlükler kış sporlarında, çok fazla aydınlatmalı alanlarda ve beyaz arka planın yoğunlukta olduğu yerlerde kullanılmak üzere tasarlansa da artık moda dünyasında yer alıyor. Marjinal bir havası olan bu gözlük modelleri, tarzınızı ve kombininizi bambaşka bir yere taşıyor. İster yaz ister kış ne zaman isterseniz kullanabilirsiniz. Özellikle esmer tenlere ayrı bir yakıştığını da söyleyelim. Farklı, sıra dışı ve modern bir görünüm için turuncu camlı gözlükleri deneyimleyin. Pişman olmayacağınıza garanti verebiliriz. Üstelik göz sağlığınız için de faydalı!

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Aynalı Gözlüklerle Etrafınıza Işık Saçın!

Yaz aylarında güneşin o parlak ışığını en iyi şekilde geri yansıtan güneş gözlüğü modeli, kesinlikle aynalı cama sahip olanlar! Bu gözlük modelleriyle hem gözlerinizi UV ışınlarının zararlarından koruyabilir hem de havalı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Spor veya klasik kombinlerinizle kullanabileceğiniz aynalı gözlükler son zamanların trendi. Her ne kadar daha çok erkeklerde kullanılıyor gibi görünse de unisex modelleri de oldukça iddialı. Zamansız ve iddialı bir gözlük tercihi yapmak isterseniz seçiminizi aynalı gözlüklerden yana yapabilirsiniz.

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