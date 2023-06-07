Yaz günlerinde mutfakta uzun saatler harcamak istemeyenler için kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünleri

Mutfakta işinizi kolaylaştıracak pratik mutfak gereçleri hem mutfakta geçirdiğiniz süreyi azaltıyor hem yemek yapmayı daha keyifli bir hâle getirebiliyor. Böylelikle kendi yemeğinizi hazırlamayı alışkanlık hâline getirmenize yardımcı olabiliyor. Gelin; sizin için listelediğimiz, mutfakta işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracak bu pratik mutfak gereçlerini birlikte inceleyelim. İşte yaz günlerinde mutfakta geçireceğiniz vakti kısaltan kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünler...

1. Unlu mamulleri kısa sürede hazırlayabilmek için: Ikea Idealisk Un, Pudra Şekeri, Kakao Eleği

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Yaz aylarında, yapması meşakkatli olabilen kek, börek gibi unlu ürünlerin yapımı yorucu olabiliyor. Özellikle un eleme aşaması oldukça uzun sürebiliyor. Bu durumda Ikea Paslanmaz Çelik Tetikli Un Eleme Aparatı, işinizi neredeyse yarı yarıya kolaylaştırabilir. Dayanıklı, sert ama hafif bir malzemeden üretilmiş olan bu ürün BPA içermiyor. Sağlam mekanizmasıyla da uzun süre kullanıma imkân veriyor.

2. Yaz mevsiminde salataların tadını çıkarmak için: Metal Döküm Limon Sıkacağı

Yaz mevsiminde taze yeşillikler sayesinde bol bol salata tüketilebiliyor. Limonla yapılan soslar da salatalara ayrı bir tat katıyor. Metal Döküm Limon Sıkacağı limonu çekirdeklerini de ayırarak limonlarınızı hızlı ve zahmetsiz bir şekilde sıkabilmenize imkan veriyor. Ayrıca yaz sıcağında ev yapımı limonataları dolabından eksin etmeyenler için de bu ürün büyük kolaylık sağlayabiliyor.

3. Tek bir ürünle birden fazla işini halletmek isteyenler için: Titiz TP110 Bulaşık Fırçası

Bulaşık yıkamak her mevsimde olduğu gibi yazın da zorlayıcı olabiliyor. Titiz TP110 Bulaşık Fırçası sabun haznesi sayesinde bulaşık işini hızlı ve pratik bir şekilde halletmenizi sağlıyor. Ürünün haznesine deterjanınızı doldurduktan sonra ister bulaşıklarınızı yıkayın isterseniz de çeşitli yüzeyleri zahmetsizce temizleyin. Küçük boyutuyla mutfakta fazla yer de kaplamaz ve işlerinizi hızla halletmenize yardımcı olur.

4. Lezzetli dolmaları kısa sürede yapabilmek için: Kaşbaşı Home Pratik Dolma Biber Kabak Oyacağı

Yaz mevsiminin bir diğer vazgeçilmez ürünü ise dolmalık biber. Fakat biberi zedelemeden açabilmek herkes için pek kolay olamayabiliyor. Bu da malzemelerin ziyan olmasına sebep olabiliyor. Eğer siz de bu durumdan muzdaripseniz Kaşbaşı Home Pratik Dolma Biber Kabak Oyacağı aradığınız ürün olabilir. Metal ve keskin yapısıyla biberleri kusursuz bir şekilde açabilmenize yardımcı olabilen bu ürü mutfağınızın vazgeçilmezi hâline gelebilir.

5. Ellerinde koku kalmasını istemeyenler için: BUFFER Paslanmaz Çelik Pense Model Sarımsak Ezici

Yaz aylarında, ağır kokulu yiyeceklerin bıraktığı kokudan kurtulmak pek kolay olmayabiliyor. Özellikle sarımsak, soğan gibi malzemeleri ellerinizle doğramak kokunun uzun süre ellerinizde kalmasına sebep olabiliyor. Buffer Paslanmaz Çelik Pense Model Sarımsak Ezici, ellerinizi hiç değdirmeden sarımsakları çok kısa bir sürede kokusu yayılmadan ezmenize sağlar. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkamaya da uygun.

6. Hamur ziyan etmeden hızlıca kurabiye yapmak için: Pratik Kurabiye Ruleti

Kurabiye yapmak ve onları şekillendirmek hemen hemen herkesin mutfakta en çok eğlendiği etkinliklerden bir. Fakat bu aynı zamanda oldukça zahmetli de olabiliyor. Pratik Kurabiye Ruleti, tek seferde birçok kurabiyeyi kısa sürede yapmanıza olanak veriyor. Ruleti sadece hamurun üzerinde sürükleyerek çiçek, kalp ve üçgen şekillerini elde edebilirsiniz. Tasarımı sayesinde hamur israfını da önlüyor.

7. Kusursuz ve eşit boyutlarda görünen pankekler hazırlamak için: VIP Ahmet Vip-28 Pratik Akrilik Ölçekli Lüx Hamur Dağıtıcı

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Pankek hazırlamak zahmetli görünüyor olabilir. Hem hamurunu doğru ölçülerde hazırlamak hem pankekleri eşit olarak bölerek aynı boyutta olmalarını sağlamak pek kolay değil. VIP Ahmet vip-28 Pratik Akrilik Ölçekli Lüx Hamur Dağıtıcı, hem pankek hamurunu hazırlarken kullandığınız malzemeleri ölçüp hem pankeklerinizi eşit bir şekilde porsiyonlama işini tek bir ürünle halletmenizi sağlıyor. Böylelikle pankekinizi hızlı bir şekilde hazırlarken fazladan bulaşık da çıkmıyor.

8. Sağlıklı beslenenler için: Anadolu Saray Çarşısı Pratik Metal Katlanabilir Buharda Sebze Pişirme Haşlama Aparatı

Sağlıklı beslenmede haşlanmış sebzelerin önemi büyük. Özellikle buharda pişirmek, sebzelerin vitaminin kaybolmamasını sağlıyor. Fakat yaz aylarında buharda yemek pişirmek pek kolay olmayabiliyor. Bu durumda Anadolu Saray Çarşısı Buharda Sebze Pişirme Aparatı, işinizi büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Böylelikle yaz sebzelerinin tadını doya doya çıkarabilirsiniz. Dayanıklı malzemeden üretilmiş bu ürün, günlük kullanıma da uygun.

9. Önceliği temizlik olanlar için: Pratik Mutfak Temizlik Kabı

Mutfaklarda kesme ve doğrama sırasında ortaya çıkan atıklar oldukça el oyalayıcı olabiliyor. Bu da mutfakta geçirilen sürenin uzamasına sebep oluyor. Pratik Mutfak Temizlik Kabı sizi bu dertten büyük ölçüde kurtarabilir. Çekmecelere ya da tezgah kenarlarına asılabilen tasarımı sayesinde temizlik işlemini oldukça hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Aynı zamanda bulaşık makinesinde yıkamaya da uygun.

10. Aynı anda birden fazla yemek pişirenler için: Papilla Redio 30 Cm Cingöz Çift Bölmeli Tava

Mutfakta özellikle birden fazla yemek pişiriyorsanız tam bir kaos yaşanabiliyor. Birden fazla tava kullanmak mutfakta karmaşa yaşanmasının yanı sıra fazla bulaşık çıkmasına da sebep oluyor. Papilla Redio 30 Cm Cingöz Çift Bölmeli Tava aynı anda tek bir ürünle iki farklı ürünü pişirmenize imkân veriyor. Alüminyum malzemeden üretilen bu ürün hızlı ve pratik yemekler için ihtiyacınız olan yardımcı!

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