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Yaz kış güneşten korunmak şart! Güneş kremi alırken dikkat edilmesi gerekenler nedir? Uzmanlar uyardı...

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Bita Kavuncu, güneş ışınlarının yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Dr. Kavuncu, özellikle yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte güneşin zararlı ışınlarından korunmak için gölgede kalmanın, uygun güneş kremi kullanmanın ve cilt tipine uygun ürünler seçmenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, bilinçsiz ürün kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Detaylar haberimizde...

Yaz kış güneşten korunmak şart! Güneş kremi alırken dikkat edilmesi gerekenler nedir? Uzmanlar uyardı...

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Bita Kavuncu, güneş ışınlarının yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde cilt üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti. Dr. Kavuncu, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları, güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı uyararak, güneş kremi kullanımının her mevsim önemli olduğunu belirtti. Dr. Kavuncu, güneşten korunmanın en etkili yolları arasında gölgede kalmak, uygun güneş kremi kullanmak ve cilt tipine uygun ürünler seçmenin bulunduğunu ifade ederken, bilinçsizce kullanılan ürünlerin cilt sağlığına zarar verebileceği konusunda da uyardı.

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ERKEN KIRIŞIKLIK VE KANSER RİSKİ

Korunmasız güneş maruziyetinin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Kavuncu, "Yanıklar, leke oluşumu, erken kırışıklık ve cilt kanserine kadar uzanan ciddi sonuçlar olabilir. Özellikle hamile kadınların hormon değişikliklerinden dolayı güneşe daha duyarlı hale geldiği için ekstra önlem alması gerekir" dedi. Güneşten korunmak için kremin yanı sıra fiziki önlemlerin önemli olduğunu söyleyen Dr. Kavuncu, "Geniş şapka, güneş gözlüğü ve uygun giysilerle cildi doğrudan güneşe maruz bırakmamak gerekir. Özellikle açık alanlarda çalışanlar ve uzun süre güneşte kalan kişiler bu önlemleri mutlaka almalıdır" dedi.

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"SPF 30 İLE SPF 50 ARASINDA KORUYUCULUK AÇISINDAN BÜYÜK FARK YOKTUR"

Güneş kremlerinin içeriklerine göre ayrıldığını söyleyen Uzm. Dr. Kavuncu, "Organik güneş kremleri karbon bazlı, sentetik ürünlerdir. Işını emerek etkisiz hale getirirler. İnorganik, mineral güneş kremleri ise titanyum dioksit ve çinko oksit gibi maddeler içerir. Bu maddeler cilt üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak ışınları yansıtır" dedi. Güneş kremlerindeki SPF (Sun Protection Factor) değerinin bilinenin aksine koruma değeri değil koruma süresiyle ilgili olduğunu söyleyen Dr. Kavuncu, "Örneğin SPF 30 bir güneş kremi, ortalama 300 dakika koruma sağlar ancak bu sürenin sonunda tekrar uygulanmalıdır. SPF 30 ile SPF 50 arasında koruyuculuk açısından büyük fark yoktur, sadece etkili koruma süresi farklıdır" diye konuştu. Vatandaşları sahte ve denetimsiz ürünlere karşı uyaran Uzm. Dr. Kavuncu, "Güneş kremleri mutlaka eczanelerden veya güvenilir marketlerden temin edilmelidir. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz, içeriği ve menşei belli olmayan ürünler cilde zarar verebilir, alerjik reaksiyonlara, toksik etkilere ve sivilce oluşumuna yol açabilir" dedi.

"AĞIR KIVAMLI KREMLER GÖZENEKLERİ TIKAYIP SİVİLCE OLUŞUMUNA YOL AÇAR"

Güneş ışınlarının üç farklı tipte olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kavuncu, "Güneş ışınlarının yaklaşık yüzde 10'u ultraviyole (UV) ışınlardır. Bunlar UVA, UVB ve UVC olmak üzere üçe ayrılır. UVA ışınları, derinin en alt tabakalarına kadar inebilir. DNA yapısında bozulmalara neden olarak mutasyonlara, kırışıklıklara ve cilt kanserine zemin hazırlar. UVB ışınları ciltte yanıklara ve kızarıklıklara yol açar. UVC ışınları ise atmosfer tarafından emildiği için yeryüzüne ulaşmaz" dedi.

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Cilt sağlığı için güneş koruyucuların önemine değinen Dr. Kavuncu, "Güneş kremi yalnızca yazın değil, güneş ışınlarının etkili olduğu her mevsimde kullanılmalıdır. Ancak cilt tipine uygun ürün seçilmesi çok önemlidir. Yağlı ciltlerde, ağır kıvamlı kremler gözenekleri tıkayıp sivilce oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle daha akışkan formları tercih edilmelidir" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri güneş kremi güneş koruyucu
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