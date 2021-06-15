Yaz Kuran kursları ne zaman başlayacak? Yaz Kuran kursları iptal mi? Diyanet açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ‘2021 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları’ açıklandı. Hazırlanan uygulama esasları metni, 81 il müftülüklerine gönderildi. Bu kapsam yaz Kuran kurslarının 5 Temmuz itibariyle online olarak yapılacağı ifade edildi.

ÇOCUKLAR YÜZ YÜZE, GENÇLER ONLİNE

Her yıl okulların yaz tatiline girdiği dönemde öğrenciler için açtığı Yaz Kuran Kurslarının bu seneki detayları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bu yıl COVID-19 salgını sebebiyle online olarak gerçekleştirilecek.

2021 yılı için Yaz Kuran Kursları, tek dönem şeklinde yapılacak. 5 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kuran kursları, 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Diyanet tarafından açılan Yaz Kuran Kurslarına, 4 – 22 yaş arasındaki kişiler katılabiliyor. Yapılan açıklamaya göre 4 – 9 yaş arasındaki çocuklara yüz yüze eğitim verilirken, 10 – 15 yaş arası gençler için hem yüz yüze hem de online olarak eğitim verilecek. 16 – 22 yaş arası içinse sadece online şekilde eğitim verilecek.