Yaz Kuran kursları ne zaman başlayacak? Yaz Kuran kursları iptal mi? Diyanet açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ‘2021 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları’ açıklandı. Hazırlanan uygulama esasları metni, 81 il müftülüklerine gönderildi. Bu kapsam yaz Kuran kurslarının 5 Temmuz itibariyle online olarak yapılacağı ifade edildi.
ÇOCUKLAR YÜZ YÜZE, GENÇLER ONLİNE
Her yıl okulların yaz tatiline girdiği dönemde öğrenciler için açtığı Yaz Kuran Kurslarının bu seneki detayları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bu yıl COVID-19 salgını sebebiyle online olarak gerçekleştirilecek.
2021 yılı için Yaz Kuran Kursları, tek dönem şeklinde yapılacak. 5 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kuran kursları, 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
Diyanet tarafından açılan Yaz Kuran Kurslarına, 4 – 22 yaş arasındaki kişiler katılabiliyor. Yapılan açıklamaya göre 4 – 9 yaş arasındaki çocuklara yüz yüze eğitim verilirken, 10 – 15 yaş arası gençler için hem yüz yüze hem de online olarak eğitim verilecek. 16 – 22 yaş arası içinse sadece online şekilde eğitim verilecek.
Diyanet’in yaptığı açıklamada, Yaz Kuran Kursu için başvuruların ise 21 Haziran – 11 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği bilgiye göre 4 – 16 yaş arasındaki çocukların velileri, en yakın Kuran kursuna giderek veya internet üzerinden başvuru yapabilecek.
16 – 22 yaş arası da yine en yakın Kuran kursuna giderek veya Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.
Yaz Kuran Kursu için başvurular, ‘www.diyanet.gov.tr’ üzerinden yapılacak.
TEDBİRLER KAPSAMINDA GRUPLAR OLUŞTURULACAK
Kuran kurslarındaki eğitim öğrencilerin yaşlarına, cinsiyetlerine ve Kuranı Kerim okuma seviyelerine göre gruplandırılarak verilecek. Yüz yüze eğitim içinse gruplar COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında belirlenen kişi sayısına göre oluşturulacak.
Online şekilde gerçekleşen eğitimlerde ise gruplar en fazla 20 kişi olabilecek.
‘Covid-19 Salgın Rehberi’ hazırlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı Covid-19 salgını sebebiyle Kur’an kurslarındaki tedbirlere ilişkin ‘Covid-19 Salgın Rehberi’ hazırladı. Bu kapsamda alınan tedbirler şu şekilde belirlendi:
“Öğrencilerin her gün kurslarda ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar sağlık kurumuna yönlendirilecek. 18 yaş üstü olan öğrenciler bizzat kendileri, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' adı altında dilekçe vermeleri gerekecek.
Dersler birleşik sınıflarla yapılmayacak. Oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecek. Kur’an-ı Kerim, kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak ve öğrenciler arası malzeme alışverişine izin verilmeyecek.
Teneffüslerde ders ortamları mutlaka havalandırılacak. Kurs binası, sınıf ve cami/mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacak. Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa temizlenecek ve sık sık havalandırılacak. Ayrıca, kapı kolları, elektrik düğmeleri, masa, sandalye gibi sık dokunulan yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve temizliği sağlanacak."
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