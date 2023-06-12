Yaz ne zaman gelecek? Merak edilen soruyla ilgili herkesi üzecek açıklama: Haziran, Temmuz ve Ağustos...

Aylardan Haziran ama sabah serin, öğlen sıcak, akşam ise daha da serin. Türkiye'nin güneyinde Afrika sıcaklıkları 40-45 derece tam sınırda. Yukarıda ise Rusya'dan gelen serin hava dalgası var. Türkiye'de hava nasıl olacak, ısınacak mı soğuyacak mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor.

"HAZİRAN MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA GEÇECEK"

Konuyla ilgili olarak uzman isimlerden açıklama geldi. ATV Haber'in haberine göre Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek şunları ifade etti:

"Bu sene haziran ayı özellikle yurdun batı ve orta kesimlerinde mevsim normallerinin altında geçecek gözüküyor. Bu durum Haziran boyunca devam edecek. Beraberinde yine çok kuvvetli yağışlara da rastlayacağız. Jet rüzgarlarının özellikle güneyimizde yani Afrika'nın kuzeyinde aşağı doğru daha fazla sarkmaması ve bize gelen daha sıcak havanın ülkemiz üzerine gelmesini engelliyor. Temmuz ve Ağustos'ta çok aşırı sıcaklar olmayacak. Mevsim normallerinin civarında geçeceğini tahmin ediyoruz. Afrika kökenli olan hava akışı üzerimize çok sık gelemeyecek."



