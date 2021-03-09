Yaz tatili ne zaman? Bakan Selçuk açıkladı!

Kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile okula giden öğrenci ve öğretmenler yaz tatili ne zaman 2021? sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise katıldığı Tarafsız Bölge programında yaz tatili için tarih verdi. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler okullar ne zaman kapanacak? sorusuna yanıt ararken, beklenen açıklama geldi. İşte, 2021 yaz tatili tarihi!

Okullar ne zaman kapanacak 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, yaz tatili için 2 Temmuz'u işaret ederek şunları söyledi:

"Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok."



