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Yaz tatili ne zaman? Bakan Selçuk açıkladı!

09.03.2021 00:34 | Son Güncelleme:
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Yaz tatili ne zaman? Bakan Selçuk açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili için tarih verdi. Bir süredir uzaktan eğitime devam eden okullar kademeli normalleşme süreci ile haftanın belirli günlerinde yüz yüze eğitime başladı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli yaz tatili 2021 hakkında arama motorları üzerinden araştırmalar yaparken Bakan Selçuk'tan yaz tatili tarihi geldi. Peki, okullar ne zaman kapanacak?, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

Kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile okula giden öğrenci ve öğretmenler yaz tatili ne zaman 2021? sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise katıldığı Tarafsız Bölge programında yaz tatili için tarih verdi. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler okullar ne zaman kapanacak? sorusuna yanıt ararken, beklenen açıklama geldi. İşte, 2021 yaz tatili tarihi!

Okullar ne zaman kapanacak 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, yaz tatili için 2 Temmuz'u işaret ederek şunları söyledi:

"Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok."


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