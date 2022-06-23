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Yaz tatilini bir yere takılıp kalmak yerine gezerek geçirmek isteyenlere yardımcı ürün önerileri

22.06.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bütün yıl beklediğiniz yaz ayları, sonunda geldi çattı. Tatil planları da yapmaya başlayan ancak bu yılki yaz tatilinde sadece bir yere takılıp kalmak istemeyen biri misiniz? Öyleyse sizlere harika bir önerimiz var: kamp tatili yapmak. Uzun zaman kullanabileceğiniz kamp malzemelerini temin ederek istediğiniz her yerde tatil yapmanız mümkün. Gelin, size gerekli olan kamp malzemeleri hakkında fikir edinmenizi sağlayacak ürünlere birlikte göz atalım.

Yaz tatilini bir yere takılıp kalmak yerine gezerek geçirmek isteyenlere yardımcı ürün önerileri

İçindekiler

  • 1. Naturehike Star River 2 Kişilik Çadır ile kampın keyfini çıkarın
  • 2. Hem pratik hem kullanışlı: Box&Box Katlanabilir Kumaş Piknik ve Kamp Masası
  • 3. Jemulice Kamp Matı ile evinizin konforunu kampa taşıyın
  • 4. Cakard Sırt Çantası'nı kamp dışında da kullanmak isteyeceksiniz
  • 5. Bofigo Piknik ve Kamp Sandalyesi ile konfor her an yanınızda
  • 6. Nurgaz Pergamon Kamp Ocağı ile kampta lezzetli yemekler pişirin
  • 7. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos ile içeceklerinizin ilk ısısını koruyun
  • 8. Anemoss Denizci Kız Emaye Kupa Seti kahve keyfinize eşlik etsin
  • 9. Sheny 2 Kişilik Hafif Paraşüt Naylon Hamak ile kamp keyfinizi ikiye katlayın
  • 10. Linkax Şarj Edilebilir LED Mini Alın Lambası ile artık her yer aydınlık

Tatil ve yolculuk planları yapmak oldukça eğlenceli bir iş. Tatilde ilk kez kamp yapacak biriyseniz ihtiyaçlar listenizde bulunan ve yanınızda olması gereken ürünleri ayırt etmek, epey zor ve uğraştırıcı olabilir. Bu sebeple biz, sizlerin işini kolaylaştırabilmek adına birtakım araştırmalar yaptık ve kamp tatiliniz için olması gerekenleri sizler için listeledik. Kamp deneyiminizde konfor sağlayarak tecrübe edinmeniz için birbirinden kaliteli ürünler seçtik. İşte detaylar!

1. Naturehike Star River 2 Kişilik Çadır ile kampın keyfini çıkarın

Yaz tatilini bir yere takılıp kalmak yerine gezerek geçirmek isteyenlere yardımcı ürün önerileri

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Kampa gideceklerin yanına alması gereken ilk şeylerden biri, elbette dayanıklı bir çadır. Naturehike Star River 2 Kişilik Çadır, su geçirmez özelliği sayesinde kamp yaparken hava yağışlı olsa bile sizi kuru ve sıcak tutmaya devam eder. 3000 mm su geçirmez indeksi ve alüminyum direkleri bulunan ürünü taşımak, oldukça kolay ve hafif. Paketlenmiş toplam ağırlığı sadece 2.4 kg olan çadır, aynı zamanda oldukça geniş bir iç mekâna sahip. Kolay kullanım için ürünün 2 adet kapısı ve bol depolama alanı mevcut. Ürünü kullanmadığınız zamanlarda çadır çantasına koyarak kolayca muhafaza edebilirsiniz.

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2. Hem pratik hem kullanışlı: Box&Box Katlanabilir Kumaş Piknik ve Kamp Masası

Yaz tatilini bir yere takılıp kalmak yerine gezerek geçirmek isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Kamp, piknik, doğa yürüyüşü, tırmanış, balıkçılık gibi tüm aktivitelerde kullanabileceğiniz Box&Box Katlanabilir Kumaş Piknik ve Kamp Masası'nı gittiğiniz her yerde yanınızdan ayırmak istemeyeceğinize eminiz. Hafif, dayanıklı ve kullanımı oldukça kolay olan masa; dört mevsim kullanıma uygun. Bağlantı plastikleri ABS plastikten üretilen masanın kumaşı, dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü kullanım vadeder. 900 gram olan ürünün; kapalı ve katlanmış hâli 10 x 10 x 75 cm, açık hâli ise 73 x 55 x 48 cm ölçülerine sahip. Özel omuz askılı taşıma çantası bulunan masa, bu sayede rahat taşıma imkânı sağlar.

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3. Jemulice Kamp Matı ile evinizin konforunu kampa taşıyın

Yaz tatilini bir yere takılıp kalmak yerine gezerek geçirmek isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Jemulice Kamp Matı, vücudunuzu soğuk ve pürüzlü zeminlerden uzak tutarak uykunuz için maksimum konfor ve sıcaklık sağlar. Evinizde yatağınızın üzerinde uyuyormuşsunuz gibi hissettiren yastıklı ve hava kabarcıklı olarak üretilen şişme yatak, tüm basınç noktalarınızı ergonomik olarak destekleyerek daha iyi bir vücut ve boyun desteği sunar. Ağız ya da el ile şişirmeye gerek duymadan ürünü, ayak pompası ile 2 dakikada rahatça şişirebilirsiniz. İyi şişirilen 2 kişilik kamp matı, 210 x 136 cm en ile boy ve 10 cm kalınlık ölçüleri ile tasarlanır.

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4. Cakard Sırt Çantası'nı kamp dışında da kullanmak isteyeceksiniz

Yaz tatilini bir yere takılıp kalmak yerine gezerek geçirmek isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Kamp, okul, seyahat, yürüyüşte veya gündelik olarak kullanabileceğiniz Cakard Sırt Çantası; kamp yaparken ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri taşımanıza epey yardımcı olur. Su itici özellikli malzemeden üretilen kamp çantası ile eşyalarınızı rahatça koruyabilirsiniz. Kumaşı, askılıkları ve fermuarı kaliteli malzeme kullanılarak üretilen çantanın, 17 inç ve daha küçük laptoplar için bölmesinin bulunması da cabası. Laptop bölmesinin dışında ürünün, birçok küçük ve büyük ölçülerde bölmeleri ve cepleri mevcut. Sırt çantasının sağladığı konfor sayesinde ürünü her yerde kullanmak isteyeceğinize eminiz.

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5. Bofigo Piknik ve Kamp Sandalyesi ile konfor her an yanınızda

Yaz tatilini bir yere takılıp kalmak yerine gezerek geçirmek isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Dikişleri sağlam ve çift katlı dayanıklı polyester kumaş malzemeden üretilen Bofigo Piknik ve Kamp Sandalyesi, 110 kg’a kadar taşıma kapasitesine sahip. Güçlü kumaş yapısı, sırt ve oturma destekleri ile ürün, uzun dönem kullanım olanağı sağlar. Tek parça hâlinde ve tek elle rahatlıkla katlanabilen kamp sandalyesini, aracınızın bagajına rahatlıkla yerleştirebilir; özel taşıma çantasına koyup askısıyla rahatça taşıyabilirsiniz. Kamp dışında piknik, bahçe, plaj, balkon gibi mekânlarda ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kırmızı ve yeşil renkleri ile toplamda 3 farklı renk seçeneği bulunan sandalye, konforlu şekilde kamp yapmanızı sağlayabilir.

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6. Nurgaz Pergamon Kamp Ocağı ile kampta lezzetli yemekler pişirin

Yaz tatilini bir yere takılıp kalmak yerine gezerek geçirmek isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Kamp veya piknikte yemek pişirmek, kahve veya çay keyfi yapmak için kullanabileceğiniz Nurgaz Pergamon Kamp Ocağı; size kamp boyunca büyük bir kullanım kolaylığı sağlar. Dünya standartlarında 7/16 vidalı valfi mevcut olan ve bu vidalı valfi sayesinde aynı kartuşu tüm cihazlar ile kullanma imkânı sunan ürün, yaklaşık 4 saat boyunca yanar. Çift contası sayesinde maksimum emniyet sağlayan kamp ocağının; güçlü, paslanmaz brülör ve uzun ömürlü pirinç musluğu da mevcut. Her yere kolayca taşınabilen boyutu ile ürün, kampta lezzetli yemekler yapmanıza olanak tanır.

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7. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos ile içeceklerinizin ilk ısısını koruyun

Yaz tatilini bir yere takılıp kalmak yerine gezerek geçirmek isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Sıcak veya soğuk içecekleri 45 saate kadar koruyan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 litre hacme sahip. Ürünün hem iç hem dış yüzeyinin paslanmaz çelik oluşu ve BPA gibi zararlı madde içermeyen malzemeden üretilmiş olması, gönül rahatlığıyla kullanmanızı sağlar. Termos; içine koyacağınız çay, kahve, su gibi içeceklerin ilk ısısını uzun süre boyunca korumasını sağlar. Küçük çocuğunuz ya da bebeğiniz varsa ürünü, çorba ve mama taşımak için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Stanley markalı termos, sızdırmaz vidalı çift kapak tasarımı sayesinde çantanızda kolaylıkla taşınabilir özelliğe sahip.

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8. Anemoss Denizci Kız Emaye Kupa Seti kahve keyfinize eşlik etsin

Yaz tatilini bir yere takılıp kalmak yerine gezerek geçirmek isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Kampta içeceklerinizi sıcak tutmak için ihtiyacınız olan şey, emayeden yapılmış bir kupa. Anemoss Denizci Kız-Çapa Emaye Kupa Seti, 300 ml boyutunda 2 adet kupadan oluşur. Sıcak ve soğuk içecekleriniz için uygun olan kupaların kaplaması, 800 derecede metal üzerinde cam kaplama ile gerçekleştirilir. Bu seti, sert cisimler ile çizmediğiniz veya büyük bir güç uygulamadığınız takdirde uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Hafif, sağlam ve hava koşullarına dayanıklı olan kupaları; kamp dışında festival, tatil, yürüyüş veya evde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ürünü elde yıkamanız gerektiğini söylemeden geçmeyelim.

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9. Sheny 2 Kişilik Hafif Paraşüt Naylon Hamak ile kamp keyfinizi ikiye katlayın

Yaz tatilini bir yere takılıp kalmak yerine gezerek geçirmek isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Sheny 2 Kişilik Hafif Paraşüt Naylon Hamak, süper güçlü 210T paraşüt naylon malzemeden yumuşak ve nefes alabilir bir yapı ile üretilir. Ürünün küfe karşı dayanıklı naylon kumaşı, uzun süreli kullanım sağlar. Dayanıklı ve kir tutmaz malzemeden üretilen, katlanabilir ve taşınabilir olan Sheny 2 kişilik hamağın kurulumu oldukça çok kolay. Ürünün sağlam süspansiyon halkaları, hamağı güvenli şekilde takmanıza yardımcı olur. Hamağın cibinliği, iyi bir gece uykusu uyumanız için 360º kaplamasıyla sinek ve böceklere karşı koruma sağlar. Ürün, tüm aksesuarları kolayca saklamak için taşıma çantası ile gelir.

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10. Linkax Şarj Edilebilir LED Mini Alın Lambası ile artık her yer aydınlık

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Beyaz ve kırmızı ışık seçenekleriyle Linkax Şarj Edilebilir LED Mini Alın Lambası; kamp dışında spor, kitap okuma, balıkçılık, macera, dağcılık, tırmanma, bisiklet gibi aktiviteler için de kullanılabilir. Ürünün içeriğinde USB kablosu da bulunduğu için yeni pil satın almak gerekmez. Alın lambasının sensör fonksiyonlarının tasarımı, günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için tasarlanır. Ürünü açmak veya kapamak için elinizi farın önünde hareket ettirmeniz yeterli olur. Kolay ayarlanabilir ve yumuşak esnek alın bandıyla rahatça kullanılan lamba, aynı zamanda su geçirmez özellikte tasarlandığından herhangi bir su sıçramasından bile etkilenmez.

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