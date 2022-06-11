Yaza uygun bahçe keyfiniz için ihtiyacınız olan her şey

Güzel bir bahçe görünümü için hem ekonomik hem dayanıklı ürünler istemek herkesin hakkı. Baharın ve yazın gelmesi ile hem kendinizi hem eşyalarınızı yenilemek istiyor olabilirsiniz. Hayalinizdeki bahçede keyif yapmanızı sağlayacak birçok ürün bulunuyor. Gelin, sizler için seçtiğimiz bahçenizi istediğiniz gibi dekor edeceğiniz birbirinden kaliteli ürünlere beraber bakalım!

1. Cook Garden 2'li Bahçe Mobilyası Balkon Takımı bahçelerin olmazsa olmazı

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Bahçelerin vazgeçilmezi oturma grupları olmalı değil mi? Gün içinde ya da akşam biraz keyif yapma alanınızı Cook Garden 2'li Bahçe Mobilyası Balkon Takımı ile değerlendirebilirsiniz. Özellikle açık alanlarda kullanıma elverişli olan ürün, kolay temizlenebilir olması ve renginin solmaması ile beğenileri topluyor. Takımın minderleri cam elyaf ve UV katkılı olduğu için güneşten solma yapmaz ve yağıştan etkilenmez. Bu sayede uzun yıllar boyunca gönül rahatlığı ile ürünü kullanabilirsiniz. Minderlerin su geçirmez özelliği sayesinde ürünü yıkamaya gerek kalmadan sabunlu su ve yumuşak bez yardımıyla kolayca temizleyebilirsiniz. Demonte hâle getirilebilen ürünü kışın zarar görmemesi için bahçeden kaldırabilirsiniz. Yaz mevsimi geldiğinde kolay montaj şemasıyla takımın kurulumu yapıp bahçe sezonunu açabilirsiniz.

2. Kalabalık sofralar için: Mandella Zeugma 70x120 Golf Koltuk 6 Kişilik Masa Takımı

Bahçe, veranda ya da havuz başına şıklık katacak masa takımı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Mandella Zeugma 70x120 Golf Koltuk 6 Kişilik Masa Takımı, ekonomik olmasının yanında kaliteli uzun ömürlü plastikten yapıldığı için sıklıkla tercih ediliyor. Takımın üretimi esnasında cam elyaflı malzemeler ve demir şase kullanılması sayesinde eğrilme ya da kırılma gibi sorunlarla karşılaşmazsınız. Sandalyeleri üst üste istifleyerek küçük bir alanda muhafaza edebilirsiniz. Sırt ve oturma bölgesi ergonomik olan ürün, dış yüzeyinde bulunan antistatik katkı malzemesi sayesinde toz tutmaz. Masa takımını su ve yumuşak fırça yardımıyla kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

3. Sallanan sandalyedeki rahatlığınız için: Generic Brands Salıncak Asma Sepet Koltuk Minderi

Pratik ve güzel minderli salıncaklar son yılların popüler ürünleri arasında yer alıyor. Generic Brands Salıncak Asma Sepet Koltuk Minderi, salıncak keyfinize rahatlık sunuyor. Ergonomik yapısı sayesinde kemik ve eklemlerinizi dinlendirmenize yardım ediyor. Nefes alabilir kumaştan üretilen salıncak minderi, deforme olmadan makinede yıkanabiliyor. İster bahçe ister veranda dekorunuza kırmızı rengi ile uyum sağlayan ürünün toplamda 8 farklı renk seçeneği bulunuyor. Oturduğunuz zaman kalın yapısı sayesinde salıncağın yapısını hissettirmeyen mindere şans vermeye ne dersiniz?

4. Sineklere karşı etkili çözüm: DGHJK Sivrisinek Örgülü Şemsiye

Bahçe keyfi yaparken bazı kişileri sivrisinekler epey rahatsız edebilir. DGHJK Sivrisinek Örgülü Şemsiye, bu sorunu rahatça çözmenize olanak tanır. Ürünün fileli kısmı, yemek yerken veya içeceğinizi içerken çeşitli haşerelerden uzak kalmanızı sağlar. Bunun yanında ürünün tenteli kısmı, sizi güneşin zararlı ışınlarından koruyarak serin kalmanıza yardımcı olur. Şemsiyenin fileli kısmı görsellik açısından sizi tedirgin etmesin. Üründe kullanılan file, görüşünüzü engellemeden filtre görünümü sağlar ve konforunuzu arttırır. Sineklik kısmında bulunan fermuar sayesinde basit şekilde istediğiniz alana girip çıkabilirsiniz. Taşıması oldukça kolay ürünün konumunu gün içinde dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

5. Güneşin keyfini çıkartmanın tam zamanı: Kalebahcemobilya Casablanca Şezlong

Şezlong denilince insanın aklına deniz, kum ve güneş keyfi gelir. Peki, bu keyfi Kalebahcemobilya Casablanca Şezlong ile bahçenize taşımak ister misiniz? Ürünün üç kademede ayarlanabiliyor olması faydalı özellikleri arasında bulunuyor. Bu sayede şezlongu ister oturur ister yatar pozisyon kademesine rahatlıkla getirebilirsiniz. Gölgeye geçmek istediğiniz zamanlarda ürünün tekerlekli olması imdadınıza yetişir. Tamamen doğal işlemler ile fırınlanarak kurutulan ahşap şezlong, nem ve bakteriden uzak kalır. Şezlongun yüzey kısmında sağlığa zararı olmayan sertifikalı su bazlı boya ve cila kullanılması aileniz ve sevdiklerinize karşı güven sağlar.

6. Keyifli yemekler için: Grillmate Basic 75 cm Kömürlü Barbekü Mangal

Şimdi leziz barbekü partilerinin olmazsa olmazı yiyecekleri pişirirken çokça sohbetin yapıldığı önerimize geçelim. Grillmate Basic 75 cm Kömürlü Barbekü Mangal'ın kömür asansörü sayesinde yiyeceklerinizi damak tadınıza uygun seviyede pişirebilirsiniz. Ürünün geniş pişirme alanı, kalabalık sofradan çok uzak kalmadan misafirlerinizi ağırlamanızı kolaylaştırır. Bulaşık makinesinde yıkanılabilen paslanmaz ızgarası kolay temizlik imkânı sunar. Hareketli dinlendirme fonksiyonu yiyeceklerinizi sıcak tutar. Açık alanlara karşı dayanıklı olan ürünü kullanmadığınız zamanlarda katlayarak çok yer kaplamadan muhafaza edebilirsiniz. Mangalın ısıya karşı boyalı kulpları, bahçenize estetik bir görünüm katar.

7. YARNOW Vintage Büyük Saksı'ya içinizi açacak bitkiler dikin

Özen ve sevgi ile büyüttüğünüz bitkileriniz için gerekli olan saksıyı bulduk! Özellikle veranda ve bahçelerde çok sık kullanılan saksıların kolay taşınabilir olması gerekir. Çünkü bazı bitkiler güneşten fazla etkilenir ve gölgede dinlenmek ister. YARNOW Vintage Büyük Saksı, geleneksel toprak saksılardan ayrılarak ahşap olması nedeniyle kolay kullanıma sahip. Bitki veya çiçeklerinizin köklerinin çürümesini engellemek için ürünün geçirgen ve nefes alan alt delikleri mevcut. Bu sayede bitkileriniz sağlıklı olarak daha uzun yaşar. 2 adet olarak satılan saksıları yan yana dizerek bahçe dekorunuza hareket katabilirsiniz. Ürünün ahşap görünümü, bulunduğu yere rustik bir görünüm sunar.

8. Otogar Çini 30 Cm Çini Marul Vazo ile ortamı renklendirin

Bahçe düzeninde vazo seven biriyseniz doğru yerdesiniz. Otogar Çini 30 Cm Çini Marul Vazo'yu dilerseniz boş şekilde kullanabilir ya da ürünün içine çeşitli kuru dekoratif bitkiler koyarak renkli görünüm sağlayabilirsiniz. Vazonun el yapımı olması bahçenize özgün bir hava taşır. Çift fırınlama uygulanarak daha parlak ve dayanıklı hâle getirilen ürün, tasarımıyla göz doldurur. Nemli bir bez yardımıyla ürünü silerek kolayca temizleyebilirsiniz. İster kendi bahçeniz için ister arkadaşınızın bahçe partisine gideceğiniz zaman alabileceğiniz vazo, bulunduğu her yere şıklık katar.

9. DEEPOWLS Adea Koleksiyonu Ahşap Mumluk ile ortamı romantik hâle getirin

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Günün yorgunluğunu ateşin etkisi sayesinde atan biri misiniz? Öyleyse sıradaki ürünümüz tam size göre! Stresli ve yorucu bir günün sonunda bahçede dinlenmek istediğiniz zaman DEEPOWLS Adea Koleksiyonu Ahşap Mumluk'taki mumları yakabilirsiniz. Ürünün ahşap görünümü, mum ışığının pozitif enerjisi ve vanilya kokulu mumların rahatlatıcı özelliği, bulunduğu ortama ayrı bir hava katar. Standart tealight mumlar ile uyumlu olan mumluklarda istediğinizde farklı aromalı mum kullanabilirsiniz. Ürünün tasarımında ateşe dayanıklı boya kullanıldığı için mumlukların renginde değişme yaşanmaz. Ayrıca ürünün iç mekân için gerekli olan tüm sertifikalara sahip olduğunu söylemeden geçmeyelim.

10. Lucente Leddükkanı Güneş Enerjili Sarmaşık LED ile gecenizi aydınlatın

Gün bitiminde sohbet etmek için masanın etrafına toplandığınız zaman gözü çok yormayan Lucente Leddükkanı Güneş Enerjili Sarmaşık LED, etrafı aydınlatarak güzel ve samimi bir ortam oluşturuyor. Sarmaşığa sarılı ledler, bahçenizle müthiş bir uyum yakalar. Ürünü bahçe şemsiyesi, ağaçlar, balkon demiri veya çardağa dolayarak kullanabilirsiniz. Doğa dostu olan ürün, elektrik veya pile gerek duymadan tamamen güneş enerjisiyle çalışır. Ürünün gün boyu enerji toplaması için en çok güneş gören yerde tutmanız gerekir. Hava aydınlıkken yanmayan led ışıklar, bataryası tamamen doluyken yaklaşık 8-12 saat verimli şekilde kullanılabilir. 8 kademe şeklinde ilerleyen aydınlatma derecesi, dileğiniz seviyede kullanım şansı verir.