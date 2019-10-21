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Yazdıkları öyküler Afrika'ya "can suyu" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta öğrenciler, yazdıkları öykülerden oluşan "Mim'in Kalbi" kitabının satışından elde edilen gelirle açtırdıkları kuyu sayesinde binlerce Burundiliyi suyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor - Okul müdürü Adnan Karakurluk: - "Öğrencilerimiz 8 aylık bir süreçte hem kitabı yazıp derleyip hem de kitaptan elde edilen gelirle su kuyusu açtırdılar. Tarif edilemeyecek bir mutluluğu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz de bir şeyi başarmanın mutluluğunu yaşıyor" - Öğrencilerden Ahsen Açıksöz: - "Burundi'deki suya muhtaç olan kardeşlerimize yardım etmemiz bizim için büyük bir gurur oldu"

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta, öğrencilerin yazdığı öykülerden oluşan "Mim'in Kalbi" kitabının satışından elde edilen gelirle Burundi'de açtırılan su kuyusu binlerce kişiye adeta hayat veriyor.

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler, okul müdürü ve öğretmenlerinin destekleriyle Afrika'da su kuyusu açılması için hazırladıkları "Bir Eserin Olsun" projesi kapsamında adalet, merhamet gibi değerleri kaleme alan hikayeler yazdı.

Proje koordinatörlüğünü yapan okul öğretmenlerinden Yıldız Kelez ve Murat Demirtaş'ın öncülüğünde 5 ayda yazılan yaklaşık 500 öykü arasından 13 hikaye seçilerek "Mim'in Kalbi" adı verilen kitapta toplandı.

Kitabın satışından elde edilen 11 bin 550 lirayı, Deniz Feneri Derneğinin Afrika kıtasındaki Burundi'de su kuyusu açılması için başlattığı kampanyaya bağışlayan öğrenciler, gönül bağı kurdukları kilometrelerce uzaklıktaki kardeşlerine destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Tarif edilemeyecek bir mutluluğu yaşıyoruz"

Okul müdürü Adnan Karakurluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su kuyularının açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ve öğrencilerle gurur duyduklarını söyledi.

Öğrencilerin bir eser ortaya çıkarmalarının yanı sıra dünyanın başka bir yerinde yardıma muhtaç insanlara el uzattıklarını anlatan Karakurluk, "Öğrencilerimiz 8 aylık bir süreçte hem kitabı yazıp derleyip hem de kitaptan elde edilen gelirle su kuyusu açtırdılar. Tarif edilemeyecek bir mutluluğu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz de bir şeyi başarmanın mutluluğunu yaşıyor." dedi.

Karakurluk, öğrencilerin birçok kişiye de örnek olduğunu ifade ederek, "Oradaki insanlar yokluk içerisinde, su bulamıyorlar. Bizim burada çoğu imkanımız var ama o insanların yok. Onların sevinçleri görülmeye değerdi." diye konuştu.

- "Bizim için büyük bir gurur oldu"

Proje koordinatörlerinden Yıldız Kelez de öğrencilerin uzun bir süreçte çok emek vererek eser ortaya koyduklarını belirterek, hedeflerine ulaşabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 500 öykü içerisinde seçim yapmakta zorlandıklarını aktaran Kelez, şöyle konuştu:

"Böyle bir amaca hizmet etmek çocuklarda çok güzel duygular uyandırdı. İnşallah yine öğrencilerimizle birlikte böyle güzel projelere imza atarız. Çocuklar ortaya bir eser çıkarttı, 'Bu eser benim' diyebildiler. Bu eserden bir sonuç elde ettiler ve bunu da gördüler. Kendilerine güven geldi. Bu güvenle birlikte bir şeyler yapabilme azmi, daha da güzel şeyler başarabilme inancına sahip oldular."

Öğrencilerden Ahsen Açıksöz ise insanların su ihtiyaçlarını biraz olsun karşılamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Çok büyük bir sevaba vesile olduk. Diğer öğrenci arkadaşlarımızın da böyle şeyler yapmalarını çok isteriz. Burundi'deki suya muhtaç olan kardeşlerimize yardım etmemiz bizim için büyük bir gurur oldu." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Elif Bera Üçüncü de öğretmenlerinin sayesinde yazmak işinin kendilerinde tutku haline geldiğini kaydederek, bu tutku sayesinde çok güzel bir iş başardıklarını, bunun birçok kişiye vesile olduğunu ve yaptıkları işten gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

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