Yazdıkları öyküler Afrika'ya "can suyu" oldu

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler, okul müdürü ve öğretmenlerinin destekleriyle Afrika'da su kuyusu açılması için hazırladıkları "Bir Eserin Olsun" projesi kapsamında adalet, merhamet gibi değerleri kaleme alan hikayeler yazdı.

Okul müdürü Adnan Karakurluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su kuyularının açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ve öğrencilerle gurur duyduklarını söyledi.

Öğrencilerin bir eser ortaya çıkarmalarının yanı sıra dünyanın başka bir yerinde yardıma muhtaç insanlara el uzattıklarını anlatan Karakurluk, "Öğrencilerimiz 8 aylık bir süreçte hem kitabı yazıp derleyip hem de kitaptan elde edilen gelirle su kuyusu açtırdılar. Tarif edilemeyecek bir mutluluğu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz de bir şeyi başarmanın mutluluğunu yaşıyor." dedi.

Karakurluk, öğrencilerin birçok kişiye de örnek olduğunu ifade ederek, "Oradaki insanlar yokluk içerisinde, su bulamıyorlar. Bizim burada çoğu imkanımız var ama o insanların yok. Onların sevinçleri görülmeye değerdi." diye konuştu.

- "Bizim için büyük bir gurur oldu"

Proje koordinatörlerinden Yıldız Kelez de öğrencilerin uzun bir süreçte çok emek vererek eser ortaya koyduklarını belirterek, hedeflerine ulaşabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 500 öykü içerisinde seçim yapmakta zorlandıklarını aktaran Kelez, şöyle konuştu: