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Yedi yaşındaki çocuk pencereden tırmanarak kardeşini yangından kurtardı

29.12.2020 13:25 | Son Güncelleme:
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Yedi yaşındaki çocuk pencereden tırmanarak kardeşini yangından kurtardı

Yedi yaşındaki çocuk, pencereye tırmanarak yangında mahsur kalan kız kardeşini kahramanca kurtardı.

Eli Davidson adlı küçük çocuğun annesi Nicole, kendisinin ve eşinin eski bir itfaiyeci olduğunu, evi saran dumanlar nedeniyle uykudan uyandıklarında yangını fark ettiklerini söyledi.

Anne Nicole ve Baba Chris hemen harekete geçerek yangın söndürücüye ulaştı.

Anne Nicole ise alevlere yakın olan çocukları yakaladı. Ancak çift, oturma odasını saran alevler nedeniyle küçük kızlarının yatak odasına ulaşmakta güçlük çekti.

Ebeveynler ve iki oğulları güvenli bir şekilde evden dışarı çıktıktan sonra baba Chris, Eli’ye destek verdi ve pencereden odaya girmesini sağladı.

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Yaşadıklarını anlatan Eli “Babam önce camı kırdı. Ben yapamam dedim ama babam yanımda olduğunu söyledi. Korktum ama kız kardeşimin ölmesini istemedim” dedi.

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CNN’e konuşan baba Chris ise “Duman ve ateş o kadar yoğundu ki odaya ulaşmamın hiçbir yolu yoktu. Ona pencereden ulaşmak için dışarı çıktık ama odaya erişmemi sağlayacak hiçbir şey bulamadım. Eli’yi kaldırdım. Böylece içeri girip kardeşini beşiği ile tutabildi. Eli ile gurur duyuyoruz. Birçok yetişkinin yapamayacağı bir şey yaptı” dedi.

Ailenin hızlı hareket etmesi ve Eli’nin kahramanca davranışları sayesinde yangından kimse yaralanmadan kurtuldu; ancak ailenin evi tamamen yok oldu.

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Chris “Sahip olduğumuz her şeyi kaybettik. Tüm hayatımız o evin içindeydi. Üç arabamız da yangında zarar gördü. Hiçbir şeyimiz kalmadı” dedi.

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi; ancak yetkililer yangının elektrik nedeniyle çıkmış olabileceğinden şüpheleniyor.

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