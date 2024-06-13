HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yediemin otoparkında bekletilen araçları böyle çalmışlar! İl değiştirirken...

Yediemin otoparkında bekletilen araçları böyle çalmışlar! İl değiştirirken...

13.06.2024 10:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de yediemin otoparkında bekletilen panelvan tipi 2 aracı çekiciye yükleyerek çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları araçlarla birlikte Adana istikametine giderken otoyol üzerinde yakalandığı öğrenildi.

Yediemin otoparkında bekletilen araçları böyle çalmışlar! İl değiştirirken...

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yediemin otoparkında bekletilen panelvan tipi 2 aracın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bölgedeki ve güzergahtaki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, otoparktan çekici ile çalındığı belirlenen araçlarla ilgili 2 şüpheliyi, çaldıkları araçlarla birlikte Adana istikametine giderken otoyol üzerinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi. (İHA)

f368bccc-eae5-4691-a781-79081cd114ec
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte çökertilen çete sayısıBakan Yerlikaya duyurdu! İşte çökertilen çete sayısı
O anları görür görmez hemen kayda aldıO anları görür görmez hemen kayda aldı
Devlet hastanesindeki doktordan 7 kadın hastasına cinsel saldırı!Devlet hastanesindeki doktordan 7 kadın hastasına cinsel saldırı!
Anahtar Kelimeler:
Mersin Yediemin Otoparkı yediemin
En Çok Okunan Haberler
Kredi çekecekler dikkat: Bayram öncesi bankalar ihtiyaç kredisinde frene bastı: Yüzde 4,5’in altında...

Kredi çekecekler dikkat: Bayram öncesi bankalar ihtiyaç kredisinde frene bastı: Yüzde 4,5’in altında...

Lise mezuniyetinde 'uygunsuz kıyafet' tartışması! Kız öğrenciler içeri alınmadı

Lise mezuniyetinde 'uygunsuz kıyafet' tartışması! Kız öğrenciler içeri alınmadı

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Çete üyeleri 'mega hapishaneye' bu halde naklediliyor!

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Çete üyeleri 'mega hapishaneye' bu halde naklediliyor!

İYİ Parti içinden bir parti daha çıkacak iddiası!

İYİ Parti içinden bir parti daha çıkacak iddiası!

Ateşkes anlaşması ile ilgili Hamas’tan yeni talep! ‘Türkiye’ detayı dikkat çekti…

Ateşkes anlaşması ile ilgili Hamas’tan yeni talep! ‘Türkiye’ detayı dikkat çekti…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.