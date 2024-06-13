Yediemin otoparkında bekletilen araçları böyle çalmışlar! İl değiştirirken...

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yediemin otoparkında bekletilen panelvan tipi 2 aracın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bölgedeki ve güzergahtaki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, otoparktan çekici ile çalındığı belirlenen araçlarla ilgili 2 şüpheliyi, çaldıkları araçlarla birlikte Adana istikametine giderken otoyol üzerinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





