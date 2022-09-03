Yediğiniz an iştahınıza kilit vuruyor, kabızlığı anında bitiriyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Yulaf, iştahı yok etme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Kabızlık sorununa karşı da çok etkili olan yulafın faydaları saymakla bitmiyor. Yulaf ezmesi, son dönemin en popüler besinlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Dünyadaki en sağlıklı tahıllar arasında yer alan yulaf, özellikle içerisinde önemli vitamin, mineral, lif, ve antioksidan barındırıyor. Yulaf ezmesinin kilo kaybına yol açmasının dışında, kan şekerini düzenlediği ve düşük kalp hastalığı riskini önlediğini gösteriyor. Yulaf esmesi GI değeri yaklaşık 55'tir ve karşılaştırma için tam buğday ekmeğinden yaklaşık 25 puan daha düşüktür.

YULAF EZMESİNİN FAYDALARI

Güçlü bir karbonhidrat ve lif kaynağıdır.

Antioksidanlar açısından zengindir.

Vücutta nitrik asit üretimini arttırarak kan basıncının azalmasına yardımcı olur.

Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Kan şekeri seviyesini düşürür.

Tokluk hissini arttırır.

Cilt bakımı için kullanılabilir.

Enerji verir.

Çocuklarda astım riskini azaltır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Sakinleştirici etkisi ile depresyona iyi gelir.



